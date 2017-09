Sp framleis største parti

På ei tilsvarande måling gjort i april i år, var også Sp det største partiet med ein oppslutnad på 33,5 prosent. På dagens måling har partiet ein oppslutnad på 26,4 prosent, ein nedgang frå aprilmålinga på heile 7,1 prosent. Men samanliknar vi med Stortingsvalet i 2013, så er det ein framgang på 5,8 prosent, frå 20,6 til 26,4 prosent oppslutnad.

Kamp mellom Høgre og Sp

–Ein ting er sikkert, årets val kjem til å bli særdeles jamt, ikkje berre i Sogn og Fjordane der kampen om det siste distriktsmandatet vil stå mellom Sp og Høgre. For Sp er dette ei god måling om vi samanliknar med 2013-valet, der vi går fram med nesten seks prosent. Det som no er viktig, er at dei som vil ha eit regjeringsskifte stemmer Sp i Sogn og Fjordane slik at vi kan få det siste distriktsmandatet. Fleire målingar har den siste tida vist at det er kampen vil stå. For oss gjeld det no å stå på den siste helga, seier Sigurd Reksnes som tykkjer det er flott å vere det største partiet i fylket, slik som denne målinga viser.

Ap tilbake

–Dette er ikkje nokon god måling for Ap. Tilbake 4.1 prosent frå valet i 2013, der vi fekk 28,1 prosent av røystene og var fylkets største parti med ei oppslutning på 28,1 prosent, er ikkje der vi ønskjer å vere. Kva grunnen til tilbakegangen er, er det vanskeleg å seie noko helt konkret om. Vi har køyrt på dei sakene som partiet meiner er viktig for Norge. Tala viser truleg at vi er råka av den same tilbakegangen som ein ser nasjonalt. No er dette ei måling, det er valdagen som tel, så det er berre å stå på til vi er i mål, seier Hilmar Høl, som står på andreplass på Sogn og Fjordane Ap si Stortingsvalliste.

Høgre held stand

Høgre hadde eit svært dårleg resultat på ei tilsvarande måling i april. Då var partiet ned på 11,3 prosent oppslutning. Augustmåling er langt meir positiv for statsministerpartiet, som har gått fram 6,3 prosent, frå 11,3 til 17,7 prosent. Samanlikna med valet i 2013, som var eit særdeles godt val for Høgre, er det tilbake med 1,3 prosent.

– Dette var ei hyggeleg måling for Høgre. Vi har sett fleire tilsvarande målingar den siste tida, og det gir energi og motivasjon for å stå på heilt inn, seier Frida Melvær, Høgre sin listetopp i fylket, som legg til at eit distriktsmandat til høgre vil vere viktig i nasjonal samanheng. Vi treng det om vi skal få fire nye år med Erna som statsminister og meg på tinget seier ho.

Usikkert mandat

–Denne måling er langt frå godt nok for Venstre, og viser kor viktig det no er at vi greier å mobilisere troppane den siste helga før valdagen. I løpet av den siste tida har det vore mange målingar, som vier alt frå ei oppslutning på 2,8 til 4,4 prosent i Sogn og Fjordane. Slik sett er det vanskeleg å seie kor vi eigentleg ligg, seier Sveinung Rotevatn som ikkje føler seg trygg på at han vil få utjamningsmandatet i Sogn og Fjordane.

–Nasjonalt har vi på fleire målingar ligge over sperregrensa på fire prosent, men om vi skulle hamne på 2,8 prosent som denne målinga viser, så er eg usikker på om det er nok, seier Sveinung Rotevatn som ikkje har nokon god forklaring på kvifor partiet går så mykje tilbake, både samanlikna med valet i 2013, der Venstre fekk 6,3 prosent, og målinga i april der oppslutninga var fem prosent.

Likt med valet i 2013

Frp er det meste stabile partiet i Sogn og Fjordane ifølgje denne målinga. Partiet frå 10,8 prosent oppslutning, det same som dei fekk i 2013-valet.

– Ei klar årsak til at vi held stand meiner eg er at folk ser at det går bra i Norge, og at dei fleste er lei av svartmålinga frå Sp og Ap. Personleg trur eg at vi kjem valresultatet blir endå betre, seier Britt Dalsbotten, listetopp for Frp i Sogn og Fjordane.

Meiningsmåling august 2017

Parti Val 2013 August 2017 Endring % Ap 28,1 24,0 -4,1 Frp 10,8 10,8 0,0 Høgre 19,0 17,7 1,3 KrF 8,1 6,7 -1,4 Raudt 0,6 4,1 3,5 Sp 20,6 26,4 5,8 SV 3,4 4,9 1,5 Venstre 6,3 2,8 -3,5 PP 0,0 0,0 -0,8 Kristne 0,8 0,0 -0,8 MDG 1,7 2,0 0,3 Andre 0,5 0,6 0,1

Tabellen viser partia si oppslutning i Sogn og Fjordane fire dagar før Stortingsvalet, som er måndag 11. september.

Parti April 2017 august 2017 Endring % Ap 27,4 24,0 -3,3 Frp 7,2 10,8 3,6 Høgre 11,3 17,7 6,3 KrF 7,7 6,7 -1,0 Raudt 1,0 4,1 3,1 Sp 33,5 26,4 -7,1 SV 1,6 4,9 3,3 Venstre 5,0 2,8 -2,2 PP 0,2 0,0 -0,2 Kristne 1,1 0,0 -1,1 MDG 2,1 2,0 0,1 Andre 1,9 0,6 -1,4

Tabellen viser styrkeforholdet mellom dei ulike parti frå Sentio Research si måling i slutten av april 2017 og fram til måling som denne gongen vart gjort i slutten av august.

Veljartlsig

Parti Prosent Ap 58,9 % Frp 67,6 % Høgre 67,5 % KrF 65,0 % Raudt 100 % Sp 76,3 % SV 57,9 % Venstre 25,0 % PP 0,0 0 % Kristne 0,00 % MDG 57,1 % Andre 0,00 %

Tabellen viser veljarar som ville stemme på det same partiet som ved siste val.

Mobiliseringsprosent

Parti Prosent Ap 12,9 % Frp 4,7 % Høgre 8,2 % KrF 4,7 % Raudt 3,5 % Sp 15,3 % SV 2,4 % Venstre 2,4 % PP 0,0 % Kristne 0,0 % MDG 0,0 % Andre 1,2 %

Tabellen viser veljarar som ikkje stemte ved siste val og som seier at dei no vil stemme ? parti.

Veljarfråfall

Parti Prosent Ap 14,7 % Frp 16,2 % Høgre 13,3 % KrF 10,0 % Raudt 0,0 % Sp 9,3 % SV 15,8 % Venstre 21,4 % PP 0,0 % Kristne 0,0 % MDG 0,0 % Andre 50,0 %

Tabellen viser sikre veljarar som stemte på eit bestemt parti ved siste val, men som no er usikre.

Mandatfordeling

Parti Stemmer Mandat Ap 15002 1 Frp 6742 0 Høgre 11028 1 siste KrF 4164 0 Raudt 2584 0 Sp 16489 1 SV 3087 0 V 1755 1 utjamning PP 0 0 Kristne 0 0 MDG 1270 0 Andre 347 0

Tabellen viser korleis mandatfordeling ville blitt om dagens meiningsmåling hadde vore valresultatet. Sjølv om Venstre her står med utjamningsmandatet her, så er det heilt usikkert. Ein føresetnad er at partiet er over sperregrensa på fire prosent nasjonalt, men sjølv då er 2,8 prosent oppslutning høgst usikkert.