Folket seier nei

Spørsmålet som vart stilt var: Bør Sogn og Fjordane og Hordaland bli eit storfylke? Av dei 600 som vart spurt seier 172 (29%) ja til at Sogn og Fjordane og Hordaland bør bli eit stort Vestlandsfylke. 382 (64%) seier nei, medan 46 (8%) veit ikkje.

Dei yngste mest imot

Motstanden mot samanslåing av dei to fylka er størst blant kvinner. 73 prosent av kvinnene seier nei. Blant menn er det langt mindre motstand. 55 prosent seier nei, medan 37 prosent seier ja. Bryt vi svara ned på alder, så viser det seg at motstanden er størt blant dei som er under 35 år. Her seier 71 prosent av dei spurde nei, medan 21 prosent er positive til samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland. Minst motstand er det i aldersgruppa 50 til 64 år.

Region

Meiningsmålinga viser også at folk i Sunnfjord er mest positive til ei samanslåing. I denne regionen seier 38 prosent ja, og 56 prosent nei. Størst motstand er det i Indre Sogn, der heile 75 prosent seier nei. I Nordfjord seier 64 prosent av dei spurde nei til eit stort Vestlandsfylke, medan 26 prosent seier ja.

Høgrefolk seier ja

Blant partia er det, ikkje uventa, Høgre som er mest positive til ei samanslåing. Her seier 57 prosent til samanslåing, medan 42 prosent seier nei. Størst motstand mot samanslåing er det blant dei som seier dei vil stemme Senterpartiet ved Stortingsvalet. Her seier heile 81 prosent nei.

Frekvens Prosent Ja 172 29 % Nei 382 64 % Veit ikkje 46 8 %

Tabellen viser korleis folk i Sogn og Fjordane seier på ei samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland. (Kjelde: Sentio Research.)

Kjønn Ja Nei Veit ikkje Mann 37% 55% 8% Kvinne 20% 73% 7%

Tabellen viser at motstanden av samanslåing er større hos kvinner enn hos menn. (Kjelde: Sentio Research.)

Alder Ja Nei Veit ikkje Under 35 år 21% 71% 8% 35-49 år 30% 61% 9% 50-64 år 34% 60% 6% 65 år + 30% 62% 8%

Tabellen viser at motstanden mot samanslåing er størst blant dei som er under 35. år. (Kjelde: Sentio Research.)

Region Ja Nei Veit ikkje Sunnfjord 38% 56% 6% Ytre Sogn 30% 66% 5% Indre Sogn 15% 75% 10% Nordfjord 26% 64% 9%

Sunnfjordingane er mest positive til samanslåing. (Kjelde: Sentio Research.)

Parti Ja Nei Veit ikkje AP 28% 61% 11% Frp 35% 60% 5% Høgre 57% 42% 1% Krf 38% 47% 15% Raudt 22% 78% 0% SP 15% 81% 4% SV 17% 67% 17% Venstre 42% 58% 0% MDG 40% 30% 30%

Tabellen viser korleis ja og nei fordeler seg ut frå kva ein vil røyste ved valet. (Kjelde: Sentio Research.)