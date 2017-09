Fekk svar på spørsmåla om flyktningar

Ap-politikar Hans Petter Gilleshammer stilte i dag spørsmål til ordføraren om kor mange flyktningar som er komne til Eid i 2017 og kva ordføraren gjer for at ein kan halde fram det gode og viktige arbeidet med å ta imot flyktningar og sikre gode tenester for våre nye innbyggarar i Eid kommune?

Gilleshammer stilte også spørsmål om kor store økonomiske konsekvensar ein reduksjon på tal flyktningar vil ha å seie på økonomien til Eid kommune?

Her er svaret frå Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V):

"Eid kommune mottok 23.06 skriv frå iMDI om busetting av flyktningar i 2017 og 2018. Skrivet vart meldt opp som referatsak til Oppvekst- og kulturstyret som ansvarlege for integreringsarbeidet, og til formannskapet som økonomiutval.

Skrivet frå iMDI gjer greie for at busetjing av flyktningar nådde eit rekordhøgt nivå i 2016, då det i alt vart busett 15 000 personar i Noreg. Busetjingsprognosane tilseier at 11 080 personar skal busetjast i 2017, av desse 820 einslege mindreårige. For 2018 tyder prognosane på ein reduksjon til om lag 4 440 personar, og berre 210 einsleg mindreårige. IMDI signaliserer at ikkje alle kommunar kjem til å få oppmoding om busetjing i 2018. Oppmoding om busetjing kjem ikkje før i fjerde kvartal, grunna stor uvisse knytt til talet på nye asylsøkjarar.

Kommunestyret har, i samsvar med iMDI si oppmoding, gjort vedtak om mottak av 30 flyktningar i 2017, av desse fire vere einslege mindreårige. Situasjonen er pr dato (7. september) at vi har busett i alt 19 personar, av desse to einslege mindreårige. Av desse er 12 flyktningar etter tildeling frå iMDI og 7 som flyttar hit etter vedtak om familiegjenforening. I tillegg til desse 19 veit vi at tre personar til er innvilga familiegjenforening, men vi veit ikkje når desse kjem. Vi har også to personar som bur i Eid i såkalla «alternativt mottak». Dei har allereie hus og opplæringstilbod frå Eid kommune, så busetjing vert ukomplisert i fall dei får opphald.

Oppsummert har vi altså pr dato motteke om lag 2/3 av tildelt tal flyktningar totalt for 2017. Dette er ikkje unormalt samanlikna med tidlegare år. Vi arbeider framleis etter målsetjinga om å ta imot 30 flyktningar, sjølv om det er vanskeleg å få langsiktige signal om busetjinga. Den beste måten å sikre busetjinga på er at vi er klar med bustad og anna tenestetilbod straks iMDI sender oppmodingar til oss. Samstundes er det vesentleg at vi formidlar god informasjon til iMDI om tenestetilbodet kommune og fylkeskommune har bygd opp i fellesskap. Det ligg god samfunnsøkonomi i å utnytte dette tilbodet, framfor å busetje flyktningar i kommunar som ikkje kan tilby eit slikt apparat.

Gilleshammer spør også om kva konsekvensar redusert mottak vil få for kommuneøkonomien. I økonomiplanen har vi lagt til grunn eit årleg mottak på 30 flyktningar. Integreringstilskotet i år 1 varierer frå kr 185 000 til kr 235 000 pr person. Grovt sett kan ein difor seie at 10 busette flyktningar færre enn lagt til grunn i 2018 betyr 2 mill kr mindre i integreringstilskotet, og 20 færre betyr ca 4 mill kr mindre i tilskot. Det er viktig å merke seg at dette sjølvsagt ikkje er eit nettotap, redusert mottak gjev også reduserte kostnader.

I budsjettarbeidet for 2018 må vi leggje til grunn eit lågare tal flyktningar enn tidlegare føresett. Det kan også medføre endringar i tenestetilbodet framover, men det er ikkje grunn til å vente store utslag i 2018. Dei høge busetjingstala i 2016 gjer at behovet framleis vil vere høgt innanfor introduksjonsordninga og tilhøyrande tenester. Dei som er tilsette i flyktningetenesta har uansett kompetanse som kan nyttast i andre deler av kommuneorganisasjonen, og eventuelle endringar i bemanning vil ein vite om god tid i førevegen og kan planlegge ut frå det. Det same gjeld lokala som ein no legg til rette for på Eid vidaregåande skule - dette er lokale som uansett vil kome til god nytte for vaksenopplæringa i kommunen.

Når det gjeld bustader, så nyttar kommunen i dag ein kombinasjon av kommunale bustader og private leigeavtaler. Ved redusert tal busette flyktningar vil det vere naturleg at ein tilpassar seg dette ved å ta ned talet bustader leigd i den private marknaden.

Ein vil kome nærare attende til denne saka i budsjettarbeidet for 2018. Som Gilleshammer er inne på, veit vi at sjølv om tal asylsøkjarar til Noreg er kraftig redusert akkurat no, opplever mange land i Sør-Europa ei svært stor tilstrøyming av menneske på flukt, som bur der på vent til å få sine asylsøknader behandla. Vi veit også at flyktningesituasjonen internasjonalt kan endre seg raskt, og også raskt kan gi eit sterkare trykk direkte på Noreg"