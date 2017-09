Firda Kaserne blir ikkje selt

– Vi vil vidareføre Heimevernsstrukturen slik som den er. Det inkluderer HV-11, og Firda kaserne, statssekretæren då han saman med politikarar frå Høgre, stortingsrepresentant Bjørn Lødemel, Framstegspartiet, fylkesleiar Lars-Svein Drabløs og listetopp til Stortingsvalet Britt Dalsbotten, møtte pressa på Firda kaserne onsdag ettermiddag.

Legg ikkje ned HV11

Tidlegare på onsdag hadde statssekretær Bø, saman med blant andre Sylvi Listhaug pressekonferanse i Åndalsnes, hovudkvarteret til HV11.

–For oss har vore viktig å dempe usikkerheita for dei vel 30 tilsette i HV11 på Setenesmoen i Rauma og klargjere at det er viktig å ikkje rive ned strukturar som verkar. Heimevernet er ein slik struktur som vi vil vidareføre slik som den er, inkludert HV-11, sa Bø

Viktig i beredskapssamanheng

–For oss er det viktig at forsvaret har fotfeste i Sogn og Fjordane. Vi bur i eit fylke med store avstandar, difor er det viktig at Firda kaserne blir ein del av HV11 i framtida. I tillegg til den operative delen, er heimevernet og Firda kaserne ein viktig del av beredskapen i regionen, i og med at det er her utstyret er plassert og Frida kaserne er oppmøteplass. Elles er området øvingsområde for politi og sivilforvar, sa Britt Dalsbotten, listetopp for Frp til Stortingsvalet.

Godt samarbeid

–Vi har hatt eit godt samarbeid med alle som har ønskt at Firda kaserne skal vere ein del av forsvaret i framtida. For folk som bur i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har det vore viktig sikre at HV11 skal bestå. Det har vi fått klarheit i i dag, samstundes som vi kan kome med gladmeldinga om at Firda kaserne vil vere ein del av HV11, sa Bjørn Lødemel som har brukt mykje tid på å sikre Frida kaserne.

Opp i Stortinget

I løpet av oktober skal Stortinget handsame «Landmaktsutgreiinga», som seier meir om korleis Hæren og Heimevernet skal utviklast. HV11 består i dag av rundt 3000 operative mannskap.