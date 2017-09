Kvalitetssikring for Stad skipstunnel er bestilt

Nyleg gjekk stortingsrepresentant Sveinung Rotvatn (V) ut og sa at han var uroa for framdrifta til Stad skipstunnel. Årsaka var at Regjeringa enno ikkje hadde sett i bestilling siste kvalitetssikring (KS2) av Stad Skipstunnel.

For store prosjekt som Stad skipstunnel er det krav om ei slik kvalitetssikring, for at utbygging kan settast i gang.

– No er KS2 sett i bestilling. Det skal vere eit oppstartsmøte 26. september, konstaterer Lars-Svein Drabløs.

Dette møtet skal vere mellom kvalitetssikrarane, Finansdepartementet, Kystverket, og Samferdsledepartementet. Det er bedriftene Atkins, Oslo Economics og Promis som skal vere kvalitetssikrarar, i følgje NRK Sogn og Fjordane.

– Ingen garanti

Drabløs understrekar at det per i dag ikkje er nokon garanti for at det vil kome pengar til skipstunnelen.

– Slik det ser ut no blir det byggestart i 2019, men dersom det blir eit regjeringsskifte veit ein jo ikkje kva som vil skje. Det er jo løyvingane gjennom statsbudsjettet som til sjuande og sist blir avgjerande, seier han.

– Hard kamp

Lars-Svein Drabløs er ein sentral Frp-politikar i fylket, og er både fylkesleiar og andrekandidat til stortingsvalet. Han er også landsstyremedlem og ein av partiet sine representantar til stortingsgruppa. Lokalt er han kommunestyremedlem i Eid kommune, og leiar i Helse- og omsorgsstyret. Han bør derfor ha godt grunnlag for å uttale seg om forståinga ein opp gjennom åra har møtt frå sentrale strok om prosjektet Stad skipstunnel.

– Det er ei kjennsgjerning at folk frå sentrale strok gjerne ikkje har den same forståinga for behova i distrikta. Kampen har vore hard, og derfor er det ekstra kjekt at skipstunnelen no ser ut til å kome på plass, seier han.

Rosar lokale krefter

Drabløs er oppteken av å få fram at mange lokale krefter har jobba hardt for å få realisert skipstunnelen i mange år.

– Det har vore gjort ein god jobb internt i partiet og i regjeringa, og eg er glad for at det ser ut til at Frp vil vere sentrale i realiseringa av skipstunnelen. Likevel vil eg gje størstedelen av æra til dei folka som har lagt grunnlaget. Her vil eg spesielt nemne Åge Starheim, som gjennom åtte år på Stortinget jobba på inn- og utpust for skipstunnelen. Eg er umåteleg glad for at det no ser ut til å gå i orden, ikkje minst på vegne av dei ute med kysten som har sett nødvendigheita av prosjektet, seier Drabløs.