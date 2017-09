Krev fortgang for Stad Skipstunnel

Stortingsrepresentanten viser til at Regjeringa enno ikkje har sett i bestilling siste kvalitetssikring (KS2) av Stad Skipstunnel.

– Venstre ønskjer byggestart for Stad Skipstunnel seinast i 2019. Då må bestillinga av KS2 skje no, seier Sveinung Rotevatn i ei pressemelding.

Han tar no saka opp med Samferdsleminsteren.

– Eg forstår ikkje kvifor Regjeringa somlar med å setje i bestilling den siste nødvendige rapporten om Stad Skipstunnel før saka om byggestart kan leggast fram for Stortinget. Venstre, Krf, Høgre og Frp sikra i Nasjonal Transportplan fullfinansiering av Stad Skipstunnel, med 1,5 mrd i oppstartsløyving i første del av perioden (2018-23). Dersom Regjeringa ville, kunne ho då ha bestilt KS2-rapporten som er neste steg umiddelbart. No har det gått over to månader, og ingenting har skjedd. Det uroar meg og Venstre, seier Rotevatn.

– Må setje full gass

– Stad Skipstunnel er eitt av dei største og viktigaste samferdsleprosjekta på Vestlandet, og det klart viktigaste for skipsfarten. Venstre kan ikkje akseptere trenering av dette prosjektet. No må vi setje full gass for å få byggestart for Stad Skipstunnel i 2019, seier Rotevatn.