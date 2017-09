Senterpartiet største parti

– Skulevalet er del av ein læreprosess, og er viktig fordi det bidreg til auka interesse og kunnskap om politikk blant dei unge. Elevane skal få innsikt i korleis eit val i Noreg fungerer i praksis, og korleis dei som styrer landet kjem til makta. Dei unge vil gjennom skulevalet sjå verdien av det demokratiske samfunnet vårt, og skjøne kvifor det er viktig å bruke røysteretten.

Sp størst

Ved skulevalet på Eid vidaregåande var det Arbeidarpartiet (Ap) som hadde størst framgang frå skulevalet i 2013. Ap gjekk frå 10,2 prosent oppslutnad i 2013, til 23,5 prosent oppslutnad i 2017. Senterpartiet som fekk størst oppslutnad ved dette skulevalet, fekk i 2013 23,8 prosent av røystene medan dei ved skulevalet i år fekk 25,4, ein framgang på 1,4 prosentpoeng.

Mest tilbake

Partia som gjekk mest tilbake var Venstre, som gjekk tilbake frå 21,1 prosent i 2013 til 9,8 prosent i år. Også Høgre gjorde eit dårleg skuleval i år. Partiet gjekk til bake med heile 10,8 prosentpoeng, frå 19,4 i 2013 til 8,6 i år.

Vanskeleg å tolke

Det er ikkje lett å tolke kva som påverkar valresultatet. At Venstre går så mykje tilbake som dei gjer kan sjølvsagt ha litt samanheng med Venstrevinden som bles over Eid etter kommunevalet i 2011. At Ap går så mykje fram som dei gjer, kan ha samanheng med dårleg valresultat i 2013 som følgje av etterdønningane av sjukehusstriden.

Valresultat for Eid vidaregåande skule.

Tal på elevar ved skulen: 343

Tal stemmer: 315

Deltakarprosent: 91.8%

Godkjente stemmer: 298

Blanke stemmer: 17