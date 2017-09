– Kom deg ut-dagen er Norge sin nasjonale turdag, ein dag for alle uansett erfaring. Barnas Turlag Eid og Eid Frivilligsentral, inviterer til Kom deg ut-dag i Sagaparken. Her blir det både læring og leik på vatnet, og ein kan teste aktivitetar som kanopadling, kajakkpadling og flåtebygging med segling. På land blir det natursti, lesestund i lavvoen, litt ballspel og grilling av gratis pølser, fortel Ragna Flatla Haugland i Barnas Turlag Eid.

– I parken er det mange fine leikeapparater frå før, men om folk i tillegg tek med sandkasseleiker til dei yngste borna, så lagar vi ei stor sandkasse på volleyballbana, seier ho.

Enkelt friluftsliv i nærmiljøet

– Prosjektet «Klart vi kan!» er eit samarbeidsprosjekt mellom Eid Frivilligsentral, 4H-klubbane i Eid, Eid Ungdomsråd og Barnas Turlag Eid. Kom deg ut-dagen i Sagaparken er eit av sju friluftsarrangement i prosjektet, seier Åse Huse i Eid Frivilligsentral.

– Barn, unge og barnefamiliar, og ellers alle som ynskjer å delta er velkomne. Vi ynskjer å skape gode opplevingar og interesse for friluftsliv gjennom utandørsaktivitet i nærleiken av der folk bur. Dei neste månadane vert det fleire ulike arrangement på ulike stadar rundt om i Eid kommune, med aktivitetar som padling, fisking, bading, matlaging over bål, skøyting, aking og tur med lykt i haustmørket. Gjennom friluftsarrangementa vonar vi å engasjere ungdomar til å lære meir. Vi tilbyr ein gratis kurspakke med padling, førstehjelp og friluftsliv til 10-15 ungdomar som kan tenke seg å verte friluftsleiarar, seier Huse.

Målet med Kom deg ut-dagen er å gje flest mogeleg ein smakebit på, og kunnskap om kva ein kan finne på i naturen.

– Vi håpar at Kom deg ut-dagen kan vere startskotet for ein aktiv haustsesong med turar og kanskje hausting av naturen sitt eige spiskammers. Og har ein lyst til å treffa nye turvener, er dette rett dag å bli med på. Her vert det en fin miks av turglade små og store, seier Åse Huse.

Barnefamiliane strøymer ut

At interessa for friluftsliv er stor er det ingen tvil om. Medlemstal fra DNT viser ei stor auke i barne- og familiemedlemmer og foreininga nådde nettopp 300.000 medlemmer. Midtre Nordfjord Turlag runda nyleg 900 medlemmar og medlem nummer 900 høyrer heime i ein familie på Eid.

– Det er fantastisk å sjå kor populært friluftsliv er no, og medlemstalet vårt har auka med 50.000 på fire år. Dette er ein gledeleg vekst, og på Kom deg ut-dagen ventar vi rekordmange 46.000 deltakarar over hele landet. Vi er veldig glade for at så mange engasjerer seg for at familiar, barn og unge skal få eit sosialt og kjekt friluftstilbod, seier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

– Vi vil inspirere folk til å ta turen ut for ein fin og sosial dag ute, og vi håpar opplevinga kan vere med på å bidra til en aktiv og god haust. Friluftsliv treng ikkje vere komplisert. Dei viktigaste turane er dei ein enkelt kan ta heimanfrå, seier Åse Huse.

Kom deg ut-dagen er Norges nasjonale turdag, og vert skipa til to gonger i året over heile landet. Arrangementa finn du i heile Norge, frå Kristiansand i sør til Nordkapp i nord. Sjå oversikt over alle Kom deg ut-tilboda på www.komdegut.no