Fleire elevar enn på over 20 år

Folkehøgskulen er ein institusjon på Nordfjordeid, som mange kanskje ikkje tenkjer på i kvardagen.

– Fjordane Folkehøgskule er på mange måtar ein skjult skatt i Eida-samfunnet, som tilfører bygda vår utruleg mykje. Ikkje berre i form av arbeidsplassar og aktivitet, men også det ekstra mangfaldet vi får ved at det kvart år kjem 80-90 ungdommar hit frå heile landet for å bu, gå på skule og vekse som menneske midt i bygda vår, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo, som heldt tale ved opninga av skuleåret.

Viktig arbeidsplass

Fjordane folkehøgskule er ein stor og viktig arbeidsplass i Eid kommune. Der er 24 tilsette personar, til saman nesten 20 årsverk (per august 2016), og stabiliteten i personalet er eit klart teikn på at det er ein stabil og god arbeidsplass.

– Folkehøgskulane er viktig for mangfaldet i skule-Noreg. Dette er eit skuleslag utan karakter- og prestasjonsjag, som i staden har vekt på at kvar einskild skal få utvikle seg som person ved å drive med aktivitetar ein trivst med og brenn for gjennom eit heilt skuleår, seier Alfred Bjørlo.

Den store og berande linja for skulen har i ei årrekke vore hestelinja.

– Eg vil særleg trekkje fram kor viktig folkehøgskulen er for Eid som fjordhestens mekka. Det er eit tett og nært samspel mellom Fjordane Folkehøgskule og Norsk Fjordhestsenter, som gjer det mogleg å ha mykje større samla aktivitet innanfor fjordhest i Eid enn det hadde vore elles, seier Bjørlo, som held fram at ein no ser liknande tendensar innanfor viking-feltet.

– Den nye vikinglinja på skulen veks fram samtidig som Sagastad tek form, med stort potensiale for å styrke kvarandre i åra framover, seier Bjørlo.

Det store fleirtalet av elevane på skulen er jenter, noko som har sett sine spor i lokalsamfunnet.

– Vi veit av erfaring at det kvart år er elevar ved skulen som vel å bli buande i Eid og Nordfjord fordi dei likar seg godt her, og/eller finn seg ein lokal kjærast. Så når vi no har folketalsvekst på Eid, skal ein ikkje sjå vekk frå at folkehøgskulen har litt av æra her også, seier Eid-ordføraren, som er glad for at Nordfjordeid har denne skulen.

– Eg er stolt over at vi er vertskap for skulen og glad for at skulen no er i vekst, med fleire elevar enn på over 20 år.