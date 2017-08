Vil jobbe for bru

– Kor realistisk er ei snarleg bygging av bru Anda/Lote, jamfør lovnad frå Hareide?

– KrF vil ha bru mellom Anda og Lote. Det har vore viktig for oss å få på plass ei ferjeavløysingsordning som og er 40 år på riksvegane, ei ordning som gjer at bruprosjektet er nært å stå på eigne bein. KrF vil sjølvsagt følgje dette opp om vi kjem i posisjon til dette etter at veljarane har sagt sitt 11. september.

– Vil KrF gå inn for at Lote- Anda skal bli eit pilotprosjekt for ny bruteknologi? I så fall, kva vil de konkret gjere for å få dette til?

– Ja, KrF vil gå inn for Lote-Anda som eit pilotprosjekt for ny bruteknologi. Strekningen er i dag den aller kortaste på riksvegnettet og departementet har klargjort at bru-traseen ikkje står i motsetnad E39. For å få dette til må det inn i planane og løyvingane til Stortinget, det vil vi jobbe for etter valet.

–Korleis vil KrF endre landbrukspolitikken?

– Vi vil ha eit løft for dei mellomstore mjølkebruka. I eit fylke som Sogn og Fjordane der teigane er spreidde og avstandane store treng vi god økonomi for bøndene, støtte til å investere slik at gardane ikkje går ut av bruk og ikkje minst å verne velferdsordningane som er viktige for å sikre rekruttering til yrket.

– Korleis vil KrF styrke kommuneøkonomien?

– Vi har kjempa inn ei større ramme til kommunane i kvart av statsbudsjetta som har blitt vedtatt dei siste fire åra. Vi gjekk og i mot regjeringa sitt nye inntektssystem som «straffar» kommunar som ikkje ønskte å slå seg saman. I tillegg er økonomien til fylket viktig, der har KrF kvart år måtte kjempe på plass ein tapskompensasjon som sikra at fylket vårt klarte omstillinga og kunne halde det gode tenestetilbodet.

– Vil KrF fjerne 4-kravet i matte ved opptak til lærarskulane?

– Ja. KrF var mot dette kravet fordi det ville vere til hinder for rekruttering og ikkje er relevant for lærarar som ikkje skal undervise i faget.

– KrF er tydeleg delt i synet på eit høgre- eller venstresidesamarbeid? Kva meiner du?

– Eg meiner KrF står seg godt på vedtaket vårt om å ville samarbeide med flest mogeleg av sentrumspartia og peike på Solberg som statsminister. Noreg treng ein politikk som blir dratt bort frå fløyene og inn i sentrum der dei pragmatiske løysingane finst.

– Kvifor ligg KrF historisk lågt på meiningsmålingane og har gjort det lenge?

– Vi har nok ikkje vore gode nok på å få fram skilnaden på andre parti og oss. Mange er einige med oss i politikk og håpar vi kan kjempe for viktige saker som landbruket, kommuneøkonomien eller familiane – då må vi få fram at det er ein skilnad om dei stemmer på oss eller ikkje.

– Mange er einige med oss

Tore Storehaug peikar på at ved førre val stemte over 8 % av innbyggjarane i Sogn og Fjordane på KrF.

– Kvifor har KrF heilt miste fotfeste i Sogn og Fjordane – eit fylke dei historisk har stått veldig sterkt i?

– KrF har gjort forholdsvis gode val i fylket vårt, men fordi vi er eit lite fylke med få mandat har vi ikkje fått stortingsplass.

– Ved førre val stemte over 8 % av innbyggjarane på oss – det er godt over landssnittet og mykje meir enn Venstre som fekk utjamningsmandatet frå fylket vårt.

– Kvifor har Hareide ikkje lukkast som redningsmann for KrF?

– Knut Arild gjer ein god jobb for partiet. Førre valkamp blei vi kåra til «valkampvinnar», likevel treng vi å få omgjort dette til stemmer.

For søndagsfri og mot sorteringssamfunn

For KrF er likeverd for alle og søndag som annleisdag viktige kampsaker

Listetopp Tore Storehaug peikar på likeverd som den viktigaste saka i denne valkampen for Sogn og Fjordane KrF?

– Det aller viktigaste er kampen for eit likeverdssamfunn der ingen blir sortert bort på grunn av eigenskapar før fødsel og der alle har like føresetnader for å delta i samfunnet seinare. Gjennomslaget vårt for tilrettelagt transport som ei nasjonal ordning er eit steg på vegen, men vi er ikkje i mål.

– Kva krav er ufråvikeleg i KrF s 10-kravliste?

– KrF har ikkje stilt ultimatum i valkampen, men eit parti som klussar med søndag som annleisdag eller bevegar Noreg mot eit sorteringssamfunn kan vente kraftig motbør frå oss, seier Tore Storehaug.