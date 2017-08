Redusert busettingsbehov

Dette kjem fram i eit skriv som IMDi og KS har sendt ut til kommunane med informasjon om busetting av flyktningar i 2017 og 2018.

2016 vart eit rekordår med over 15 000 busette flyktningar. Busettinga held eit høgt nivå også i 2017 og oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI tilseier at behovet i år vil vere om lag 11 080 personar inkludert 820 einslege mindreårige. Samstundes vil den låge innkomsten av asylsøkjarar føre til eit langt lågare busettingsbehov i 2018.

Basert på oppdaterte prognosar for busettingsbehov frå UDI, ser det no ut til at behovet for busetting av flyktningar i 2018 vil vere om lag 4.440 personar. Dette er om lag ein tredel av busettingsbehovet for inneverande år.

Dersom behovet blir som noverande prognosar syner, vil ikkje alle kommunar som i år buset verte oppmoda for neste år. Dei kommunane som vert oppmoda, må vere førebudde på stor reduksjon.

IMDi og KS er klar over at dette kan skape utfordringar for nokre kommunar.

– Er ikkje uroleg

Eid-ordførar Alfred Bjørlo veit førebels ikkje kor mange flyktningar kommunen vil bli beden om å ta imot neste år, men han er ikkje uroleg for at kommunale husvære skal bli ståande tomme.

Ordføraren peikar på at Eid kommune aldri har lagt opp til 100 % dekning av kommunale bustader til flyktningar. Ein ligg kanskje på 40–50 %, og har såleis ein stor buffer ved at ein kan seie opp privat utleige. Dei kommunale bustadene kan dessutan brukast til andre som treng slike husvære. Når det gjeld flyktningtenesta elles, så peikar Bjørlo på at det er eit treårig introduksjonsprogram, slik at behovet for personell ikkje endrar seg så raskt. Men han er klar over at det på sikt kan få konsekvensar for kor mange som jobbar i tenesta dersom talet på busette flyktningar vert redusert.