MDG og promillepartia

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) blei stifta 28.10.1988, og er representert på Stortinget, i nokre fylkesting og i fleire kommunar. Det var fyrst med stortingsvalet i 2013 at MDG fekk eit rikspolitisk gjennombrot og fekk inn ein representant frå Oslo på Stortinget.

Veteranen Stein Malkenes (66) frå Flora toppar lista. Berre Gloppen er representert av nordfjordkommunane.

I fylgje nasjonal talsperson Une Bastholm (31) går ikkje dei politiske skiljelinjene lenger mellom raudt og blått, men mellom grått og grønt.

Grønt næringsliv er ei av hjartesakene til MDG, og partiet vil mellom anna gjere Norge verdsleiande på berekraftig bruk av naturressursar og rein energi. Partiet vil stanse opning av nye gass- og oljefelt, og avvikle all petroleumsverksemd over ein 15-årsperiode.

Vidare vil partiet stanse sal av nye fossile bilar innan 2020, og fossile varebilar og bussar innan 2025.

MDG vil og stimulere til eit meir vegetarisk kosthald, redusere kjøtforbruket og arbeide for betre dyrevelferd i landbruket.

Stortingsvalresultat 2013:

Totalt: 2,8 %

Sogn og Fjordane: 1,7 %

Eid: 1,1% (38 stemmer)

Raudt

Partiet Raudt blei stifta 11.03.2007, og har RV og AKP som sine forgjengarar. Raudt er det einaste erklært marxistiske partiet i Norge, og har og sterke innslag av feminisme og økososialisme. Partiet er representert i fleire kommunestyre og nokre få fylkesting. Forgjengaren RV var representert på stortinget i perioden 1993–2997.

På vallista har dei gamle travarar som Geir Oldeide (61) i Vågsøy og Fridtjov Urdal (65) frå Jølster. I Høyanger har marxistiske parti hatt ei sterk stilling i store delar av etterkrigstida, og Ingunn Kandal (62) toppar lista i år.

Partiet ynskjer å erstatte kapitalismen gjennom ein såkalla demokratirevolusjon, og presiserer at partiet er imot ein væpna revolusjon.

Hovudsaka for Raudt er kampen mot forskjells-norge, og for eit samfunn med små sosiale og økonomiske forskjellar. Partiet er og opptekne av tryggleik og rettar for vanlege lønnsarbeidarar, og har eit offensivt miljøprogram.

Stortingsvalresultat 2013:

Totalt: 1,1 %

Sogn og Fjordane: 0,6 %

Eid: 0,4% (14 stemmer)

Alliansen

Alliansen er eit nytt parti i den norske partifloraen, og blei stifta 22.11.2016. Mottoet deira er:» For våre norske tradisjoner, våre norske verdier og vår selvstendighet».

Hovudsaka for Alliansen var å få Norge ut av EØS-avtalen og Schengenavtalen. Partiet har og flyktning- og asylpolitikken som hovudsaker. Dei stiller liste i alle fylke.

Partiet har krav om ei folkeavstemming om fortsatt norsk EØS-medlemskap som fanesak. Sentralt i verdiprogrammet til Alliansen er eit mål om å bevare det typisk norske og verne om norsk identitet. Dei vil bevare full kontroll og suverenitet på innvandring og jordbruk. Vidare er desentralisering viktig for partiet. Alliansen ynskjer å gjenopplive dugnadsånda og gjere Norge «storslått» igjen. Partiet er og eit familievenleg parti som ønskjer eit tillitssamfunn med kjernefamilien i sentrum.

Asbjørn Massnes (67) toppar lista i fylket.

Demokratane i Norge(DIN)

Partiet blei registrert 24.08.2002, men har så langt ikkje fått noko gjennomslag i folkevalde organ. DIN har i alt berre 4 kommunestyrerepresentantar og 1 i fylkesting. Av dei 10 namna på vallista for Sogn og Fjordane er fire frå fylket. Carl Anton Larsen(64) frå Gaular står øvst på lista.

Av kjende namn på lista finn vi partigründaren Vidar Kleppe(54) frå Kristiansand og Jan Simonsen(64) frå Oslo. Kleppe blei suspendert og Simonsen ekskludert frå FRP.

Ideologisk sett høyrer partiet heime på høgresida i norsk politikk. Det er nasjonalkonservativt, nasjonalistisk og kan godt beskrivast som høgrepopulistisk.

DIN framhevar kristne verdiar, og har som mål å styrkje kristendommens stilling i skule og samfunn. Partiet er sterkt kritisk til Islam, og ein varm støttespelar for staten Israel.

Demokratane er det mest innvandringskritiske partiet i den norske partifloraen, og ottast at vestlege liberale verdiar og den kristne kulturen skal bli truga av masseinnvandring.

Valresultat 2013:

Stortingsvalet totalt: 0,1%

Sogn og Fjordane: 0,1%

Eid: 0,0%

Helsepartiet

Helsepartiet blei godkjent som politisk parti i januar 2017, og stiller liste i 18 av 19 fylke. På vallista for Sogn og Fjordane er fostermor Bente Anita Åkre Rogne(51) frå Haram listetopp. Der er fire frå vårt fylket, medan fire er frå osloområdet. Frå Nordfjord stiler sjukepleiar Lene Jeanette Solheim Beinnes(26)frå Stryn på sjetteplassen. Dei fleste på listene er knytte til helsesektoren.

Partistiftar var den profilerte P4-programleiaren og sjølverklærte «riksmegga» Lise Askvik(48). Det som fekk henne til å starte Helsepartiet var eigen kamp for brystprotesar etter ein brystkreftoperasjon, og som ein reaksjon på kuttisme og innsparingar i helsesektoren.

Partiet meiner at liv og helse må komme først. Difor må det komme store systemendringar i helse- og omsorgstenestene. Lokalsjukehusa med akuttkirurgi og fødeavdelingar må bevarast, og pasientane må sikrast større rettstryggleik og betre pasientskadeerstatningar. Partiet vil og avvikle New Public Management i alle ledd av offentleg forvaltning.

Mottoet deira er: «Verdigheit, omsorg og respekt».

Liberalistene

Partiet Liberalistene, Lib, blei grunnlagt i 2014. Partiet har så langt ingen representantar i folkevalde organ, men stiller i år med lister i alle 19 fylke. Av dei ti namna på lista for Sogn og Fjordane, er fem frå fylket, inkludert førsteplassen som Tor Even Eide(30) frå Flora har. Han er utdanna elektrikar og er i dag privat næringsdrivande innan industri og automasjon.

Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk grunnlag. Liberalistene arbeider for ein minimumsstat, nattvektarstat, der staten sitt ansvar er avgrensa til dei tre områda politi, forsvar og rettsstell.

I det heile ynskjer Lib ein svært passiv stat på alle samfunnsområde, inkludert eigarskap av helsetenester, utdanning og andre velferdstilbod. Det offentlege er uskikka til å drive helsetenester, heiter det mellom anna på nettsida til partiet.

Lib har eit omfattande partiprogram der dei mellom anna vil avkriminalisere bruk av rusmiddel, legalisere sexarbeid og bordellar og tillate alle former for kampsport og pengespel.

Partiet De Kristne

Partiet De Kristne(PDK) blei grunnlagt som politisk parti 24.02. 2011. Partiet er eit vestlands- og sørlandsparti, og fekk berre 0,6% av stemmene ved stortingsvalet i 2013. Møre og Romsdal var eitt av partiet sine sterkaste fylke, Oslo og Akershus var dei svakaste.

Alle på vallista for Sogn og Fjordane er frå fylket og Bjørg Sølvi Refvik(60) frå Førde toppar lista.

PDK er eit kristenkonservativt parti, og blei stifta som ein reaksjon mot Kristeleg Folkeparti, som partiet meiner har fjerna seg for mykje frå det dei ser på som sentralt i kristendommen. Viktige kampsaker for partiet er forbod mot abort og likekjønna ekteskap og sterk støtte til staten Israel. I økonomisk politikk reknar partiet seg som liberalistisk.

På landsmøtet i 2017 vedtok partiet resolusjonar for bredt borgarleg samarbeid, ny offentleg høgtidsdag 8. mai, styrking av heimevernet og ja til kontantar.

Stortingsvalresultat 2013:

Totalt: 0,6%

Sogn og Fjordane: 0,8%

Eid: 0,6%(20 stemmer)

Kjelder:

no.m.wikipedia.org

pollofpolls.no

partia sine nettsider