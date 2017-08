Brosvik svarar Bjørlo

Det var tysdag at Eid-ordførar Alfred Bjørlo reagerte sterkt på eit intervju Brosvik gjorde med NRK Sogn og Fjordane. Brosvik, som er KrF sin gruppeleiar på Fylkestinget, kjem med dette tilsvaret:

«Å sjå kvarandre»

I «debatten» på NRK si nettside, som var samanklipt av to ulike intervju, har det blitt ein feil. Eg har aldri korkje sagt eller tenkt at Alfred Bjørlo er av dei som gjer seg «høg og mørk» og som ikkje veit skilnad på niqab og hijab. Eg har derimot vist til ein del lenkjer og debatt på Facebook, der openberre mistydingar ikkje vert retta opp av dei som startar diskusjonar, og som eg derfor reknar med har gevinst av at folk misforstår. At slike påstandar får stå uimotsagt, vil vere med å legitimere trakassering av jenter. Sjølvsagt dei som brukar burka og niqab, men også dei som brukar hijab – sjølv om den ikkje skjuler ansiktet. Dette er også omhandla i høyringsnotatet frå regjeringa, og er derfor ein medviten risiko dei vil ta.

Underteikna foreslår heller å ha den modellen dei har i Danmark, med lokale reglar bestemt av skuleeigar og ein pliktig samtale mellom skule og foreldre/born. Dette er også i samsvar med høyringa frå Høgskulen i Volda, som er god på å utdanne lærarar.

Målet er felles; vi ønskjer ikkje at heildekkande ansiktsplagg skal brukast i ein læringssituasjon. Vi ønskjer at vi skal sjå kvarandre.

Men i det «å sjå kvarandre» ligg også eit grunnleggande behov for å gå inn i situasjonane med samtale, respekt og tillit. Det syns ikkje eg regjeringa legg opp til, og heller ikkje Alfred Bjørlo, når ein vil innføre eit nasjonalt lovforbod på eit område som gjeld (også det etter høyringsdokumentet) totalt ca 100 personar i Norge.

Kva vil samfunnet gjere når forbodet evt blir brote, tilliten er borte og jenta blir bortvist frå skulen? Sånt blir det neppe god integrering av.

Mvh Trude Brosvik

Gruppeleiar KrF