Tilrår avvikling av Nordfjord Vekst AS

Under generalforsamlinga til Nordfjord Vekst AS i juni vart det sett ned eit utval som fekk i oppdrag å sjå på ulike modellar for framtidig organisering av selskapet. Utvalet fekk frist til 1. september 2017 å kome med forslag til ny organisering.

Utvalet tilrår at Nordfjord Vekst AS vert avvikla. Ny sak om framtida til Nordfjord Vekst AS vert lagt fram under generalforsamlinga 27. september 2017. Ordførarane i deltakarkommunane Vågsøy, Selje og Eid er samde om å legge fram ei sak om avvikling av Nordfjord Vekst AS i kommunane sine formannskap og kommunestyre, før endeleg vedtak om avvikling vert handsama av generalforsamlinga.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak er no at Eid kommunestyre gjev ordførar fullmakt til å stemme for avvikling av Nordfjord vekst AS.

Fungerer ikkje

Generalforsamlinga hadde i juni ein lengre diskusjon om framtida til Nordfjord Vekst. Det er semje om at dagens organisering av selskapet ikkje fungerer. Samstundes er det eit ønskje om mindre politisk styring av vekstselskapet.

Næringslivet eig 60 % av selskapet, medan kommunane eig 40 %. Hovudkontoret ligg i Måløy, men selskapet har kontordagar i Selje og i Eid.

Fleire roller

Nordfjord Vekst AS har i perioden 2012 – 2017 ivareteke fleire roller for både næringslivet og kommunane. I følgje vedteken forretningsplan, så har selskapet hatt tre hovudansvarsområde:

1. Næringslivskontakt (førstelinjeteneste/forvaltar av kommunalt næringsfond)

2. Næringsutviklingsprosjekt

3. Rammevilkår for næringsutvikling

Næringsfondet

For Eid kommune som organisasjon, så er det først og fremst rolla som førstelinjeteneste innanfor næringsutvikling som må handterast dersom Nordfjord Vekst AS vert avvikla. Ei sentral oppgåve for førstelinjetenesta er å forvalte det kommunale næringsfondet. Midlane til næringsfondet vert tildelt kommunane årleg gjennom fylkeskommunen, og kommunane kan ved søknad gje støtte til bedriftsetablering og utviklingsprosjekt med lokalt potensiale/marknad. Denne oppgåva har Eid kommune tidlegare hatt ansvar for. Rådmannen er positiv til tilbakeføring av denne tenesta til kommunen.

Kople seg tettare saman

–Ei avvikling av selskapet på noverande tidspunktet gjev også kommunane Eid og Selje eit høve til å allereie no kople seg tettare saman innanfor næringsområdet. Det kan til dømes vere eit godt alternativ at kommunane får til eit felles opplegg for forvalting av kommunalt næringsfond og andre oppgåver innanfor næringsområdet allereie frå 2018. Målsettinga må også vere å få til eit godt organisert samarbeid innanfor næringslivet i det som blir den nye Stad kommune, der ein også har fokus på å vidareutvikle samarbeidet på næringsområdet i Nordfjord, til dømes gjennom Visit Nordfjord og Næringshagane i Nordfjord, påpeikar rådmannen i si utgreiing om saka.

Årleg tilskot

Det var i 2011 Eid kommunestyre vedtok å ta del i etableringa av eit regionalt næringsutviklingsselskap for kommunane Eid, Selje og Vågsøy. Selskapet skulle bygge på utarbeidd forretningsplan, vedtekter og framlagd aksjonæravtale. Eid kommune forplikta seg samtidig til å betale eit årleg tilskot på 600.000 kroner. I tillegg til dette slutta kommunen seg til at selskapet skulle forvalte det kommunale næringsfondet til kommunen.

Eid kommune yter altså eit årleg tilskot på 600.000 kroner til Nordfjord Vekst AS. Ei avvikling av selskapet fører til at dette tilskotet fell vekk.