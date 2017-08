Kinn kystkommune

Telemarkforsking har på oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomført ei utgreiing av ein kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy.

Av rapporten går det mellom anna fram at den største utfordringa knytt til etablering av ein kystkommune er store avstandar og lite pendling mellom kommunane.

Kystveg

Det er konkrete planar om etablering av ein 45-minutters-region i samband med bygging av ny kystveg. Motstandarane meiner at ei samanslåing ikkje er aktuelt før infrastrukturprosjekta er realisert. Ein er spesielt tydeleg på dette i Bremanger, som er ein liten kommune med stort areal. Kommunen har relativt god økonomi som følgje av kraftinntekter, og ein fryktar at kommunen vil bli tappa for ressursar og utviklingskraft ved å gå inn i ei kystkommune.

To ulike tilnærmingsmåtar

I rapporten frå Telemarksforsking om Kystkommune vert det peika på at det er heilt ulike hovudmåtar å nærme seg samanslåingsspørsmålet på mellom Flora/Vågsøy og Bremanger.

Flora og Vågsøy ønskjer å bruke kommunesamanslåinga som eit verkemiddel for å utvikle ein funksjonell bu- og arbeidsmarknadsregion, og bli meir attraktiv for næringsutvikling og tilflytting.

Bremanger ønskjer å få på plass betre vegar og infrastruktur før samanslåing er aktuelt.

I rapporten frå Telemarksforsking står det at det er klart at det vil ta lang tid før desse vegprosjekta er realiserte, og det vil vera meir krevjande å realisere gevinstar før kommunikasjonane har blitt betre.

Vidare vert peika på at det òg er viktig å vera merksam på at stor motstand i Bremanger lett kan føre til usemje og interessemotsetnader som kan skape vanskar for utvikling av ein sterk kystkommune.

– Etableringa av ein stor kystkommune kan sjåast på som eit mobiliseringsprosjekt som det er ein fordel å ha breioppslutning om for å lukkast med, heiter det mellom anna i rapporten.

Frykt for sentralisering

Argumenta som i størst grad blir fremma frå Bremanger si side mot å vera med ei større kystkommune er knytt til lange reiseavstandar og frykt for at makt, ressursar og arbeidsplassar blir sentralisert bort frå Bremanger, og flytta til byane i nabokommunane.

Av rapporten går det fram at det vil vera demokratiske utfordringar knytt til etablering av ei stor kystkommune, spesielt med tanke på at ein vil få ein kommune som dekkjer fleire bu- og arbeidsmarknadsregionar. Høg politisk deltaking, lokal politisk styring og lokal identitet, er også tre kriterier som ekspertutvalet legg til grunn for vurdering av god kommunestruktur. Det kan vera ei utfording at den politiske representasjonen blir svakare, noko som kan gå ut over lokalpolitisk deltaking og engasjement. Når små kommunar slår seg saman med store, kan det vidare vera utfordringar knytt til at makt blir overført til meir folkerike område.

Grensejustering

I Bremanger blir det i rapporten peika på forskjellar mellom ytre og indre delar av kommunen, og at det ikkje er usannsynleg at det frå delar av dei indre områda av kommunen kan kome eit initiativ om ei grensejustering mot Eid/Stad kommune dersom Bremanger skulle bli ein del av Kinn.