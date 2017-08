Grensejustering gir funksjonell kommune

Området Bryggja i Vågsøy ligg mellom Selje og Eid som er vedteke samanslått til nye Stad kommune. Ei grensejustering kor Bryggja blir ein del av Stad, vil føre til at Stad blir ein samanhengande kommune. Initiativet til ei grensejustering har kome frå innbyggjarane på Bryggja.

32,2 % av arealet

Utgreiinga viser at området Bryggja omfattar 9 prosent av innbyggarane i Vågsøy og 32,2 prosent av fastlandsarealet. Området har omsorgssenter, skule og privat barnehage. Det er små forskjellar i reisetid frå Bryggja til kommunesentera i Vågsøy, Selje og Eid. Det tek 10–12 minuttar lenger å reise til Selje og Eid enn til Måløy.

Det går fram av rapporten at tilgjenge til andre kommunale tenester ikkje vert vesentleg endra for innbyggjarane på Bryggja om dei blir ein del av nye Stad kommune. Eid er viktigaste utpendlingskommune for innbyggarane på Bryggja, mange handlar og arbeider i Eid, og fleire har fastlege der. Dersom Bryggja blir ein del av nye Stad kommune, vil 46 prosent av dei sysselsette ha sin arbeidsplass i denne kommunen.

Felles kultur

Telemarksforsking skriv at dette syner at interaksjonen med nye Stad kommune som heilskap er mykje større enn for Kinn. Det verkar òg som om innbyggjarane på Bryggja i større grad har felles kultur og identitet innover i fjorden enn utover mot kysten. Slik sett er det ikkje unaturleg at innbyggjarane på Bryggja heller vil vera ein del av Stad kommune enn nye Kinn. Dei vil heller vera midtpunkt i ein kommune dei har fellesinteresser og interaksjon med, enn å føle seg som ein utkant i ein storkommune dei har mindre tilknyting til.

Får 29,2 mill. meir

Sett frå Selje og Eid kommunar sin ståstad ser ein ikkje noko ulemper ved at Bryggja blir med i Stad, snarare tvert om. Det er fleire fordelar knytt til å få ein geografisk samanhengande kommune.

Sett frå Vågsøy kommune si side vil det vera ulemper knytt at ein mistar innbyggjarar og dermed inntekter. Det vil innebere at ein del av den kommunale verksemda må tilpassast til eit lågare inntektsnivå, samtidig som nokre av omsorgsplassane ein har på Bryggja må erstattast.

Økonomisk vil grensejusteringa gje ein reduksjon i frie inntekter for Vågsøy kommune på 29,5 millionar kroner, og ein auke på 29,2 millionar kroner for Selje/Eid (Stad kommune).

Meir funksjonell kommune

Telemarksforsking peikar på at dersom Bryggja blir ein del av Stad kommune framfor å bli med i Kinn kommune, vil innbyggjarane ut frå ekspertutvalets kriterier bli ein del av ein meir funksjonell og integrert kommune med kortare avstandar samanlikna med Kinn. Sterkare tilknyting og identitet i høve til Stad kan og vera positivt for lokalpolitisk engasjement og medverknad.