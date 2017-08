Går tregt på Stårheim

Reksnes peikar på at det var utarbeidd eit utkast til skiltplan som Stårheim bygdelag gav uttale til allereie i februar 2016, men enno har det ikkje kome opp noko skilt.

– Det er fortvilande at det tek så lang tid, meiner Reksnes, og peikar samstundes på at når det gjeld skilting til Eidsgata så går det berre nokre få veker. Skiltinga på Stårheim gjeld tiltak for trafikktrygging rundt skulen, og Reksnes meiner at det vel må vere vel så viktig å få på plass som vegvising i sentrum.

– Dei får vel signal frå nokon om kva som er viktig og mindre viktig. Det er kjempebra med skilt inn til Eidsgata, men trafikktrygging er faktisk viktigare, seier Reksnes, og viser til den kommunale prioriteringa.

Kommunalsjef Elin Leikanger er samd med SV-politikaren i at det har gått altfor lang til med skiltplanen på Stårheim.

– Det er pinleg at ting tek så lang tid, men det handlar om kapasiteten til administrasjonen, seier Leikanger. Ho forklarer at skilting inn til Eidsgata er informasjonsskilt, som ikkje treng godkjenning frå vegvesen og politi, medan godkjenning av ein skiltplan er ein mykje meir omfattande prosess, med høyring. Med avgrensa ressursar, er det også slik at enkelte ting vert prioritert framfor andre.

– For administrasjonen er det politiske vedtak som er styrande, seier Leikanger. Administrasjonen forheld seg til det som kommunestyret har bestemt.

Leikanger opplyste på møtet at skiltplanen for Stårheim kjem til å bli sendt på høyring.

– Men dette må finne seg i å vente ein 14 dagars tid. No er det trafikktryggingsplan som gjeld heile kommunen som det vert jobba med å få fram til politisk handsaming, forklarer ho.