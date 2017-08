Bil og hengar avskilta

To køyretøy vart avskilta, to køyretøy vart melde og to fekk skriftlege manglar. Det vart gitt eitt vognkortgebyr på 500 kroner. To sjåførar vart melde for brot på køyre- og kviletida. Eitt vogntog ( bil og tilhengar) fekk bruksforbod og begge vart avregistrerte på grunn av ikkje å ha gjennomført pålagd periodisk kontroll. Bileigar må i tillegg betale 3.080 kroner i gebyr for å få tilbake skilta.

Ein bileigar fekk gebyr for ikkje å ha med vognkort under køyring. I tillegg måtte ein sjåfør sikre lasta på vogntoget før han fekk køyre vidare.