Det er i eit intervju med NRK Sogn og Fjordane at Bjørlo seier at heildekkande ansiktsplagg som nikab ikkje bør vere lovleg i skular og barnehagar, og at det beste er om lova er lik over heile landet.

I det same intervjuet kommenterer KrF sin gruppeleiar på Fylkestinget, Trude Brosvik, Bjørlo sitt utspel slik:

– Dette forslaget bygger ikkje på kunnskap og vil ikkje hjelpe dei jentene det gjeld. (…) – Det verkar som om Bjørlo ønskjer å stå fram som høg og mørk i innvandringspolitikken, og bevisst misleder litt mot alle typar hovudplagg.

Svarar på facebook

Eid-ordføraren lar seg kraftig provosere av Brosvik sine uttalar. No har han skrive eit langt innlegg på si eiga facebook-side, der han karakteriserer Brosvik sine påstandar som «sårande og grovt misvisande»:

– Du meiner altså at eg med å støtte eit forbod mot ansiktsdekkande plagg som nikab i den offentlege skulen vil «.. senke terskelen for trakassering av dei som nyttar hijab i samfunnet» og «ønskjer å stå fram som høg og mørk i innvandringspolitikken, og bevisst misleder litt mot alle typar hovudplagg.» Dette synst eg er både sårande og grovt misvisande. Eg prøver i alt mitt politiske virke å vere ein talsperson for ein raus og inkluderande politikk, både lokalt og nasjonalt, skriv Bjørlo i facebook-innlegget.