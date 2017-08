Søkjer bondetalent frå Sogn og Fjordane

I år ser juryen spesielt etter bønder som driv garden på ein innovativ og framtidsretta måte, og etterlyser no kandidatar frå Sogn og Fjordane fylke. Det er åttande gong kåringa arrangerast. Sidan 2010 har over 2000 unge bønder blitt nominert og sju vinnarar har blitt kåra. I 2016 var over 400 kandidatar nominert til den prestisjetunge prisen.

– For at komande generasjonar skal kunne nyte trygge norske råvarer av høg kvalitet, må fleire unge satse på ein karriere innan matproduksjon. Derfor er det så viktig å fortelje dei gode historiene og vise fram dyktige unge bønder, som gir endå fleire tru på ein karriere i landbruket, seier Hanne Lauritzen, kommunikasjonssjef PR i Felleskjøpet Agri.

Må vere under 35 år

Kriteria for å bli Årets unge bonde er enkle: Ein må vere matprodusent, under 35 år og eit sunt førebilete som kan inspirere fleire kloke hovud og driftige hender til å finne vegen til norsk landbruk. Juryen består av Anita Krohn Traaseth, administrerande direktør i Innovasjon Norge, Pål Johan From, professor og leiar for robotgruppa ved Norges miljø- og biovitenskapelege universitet og Per Borglund, redaktør i Mat fra Norge. I tillegg stiller Felleskjøpet, McDonald’s og NBU med representantar.

– Landbruket står overfor eit mål om 20 prosent vekst i matproduksjonen innan 2030. Det skal vi gjere på ein måte som er berekraftig på lang sikt, der vi utnyttar dei naturgjevne fortrinna landet vårt har. Norske bønder – store som små – er teknologisk kompetente og raske til å ta i bruk ny teknologi. Årets unge bonde representerer akkurat den typen bønder vi treng, seier Anita Krohn Traaseth, jurymedlem og administrerande direktør i Innovasjon Norge.

Vil framheve gode historier

Årets unge bonde er eit samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald’s Norge. Hensikta med kåringa er å auke rekrutteringa til norsk landbruk, og å setje fokus på norsk kvalitetsmat.

– Norskprodusert mat er hovudingrediensen i våre produkt og vi er heilt avhengige av eit levande norsk landbruk. Derfor er vi veldig opptatt av god rekruttering til næringa. Vi håpar kåringa bidrar til at fleire innovative og modige ungdommar satsar på ein karriere i landbruket, seier Erik Lødding, kommunikasjonssjef i McDonald’s i Norge.

Vinnaren av Årets unge bonde får 20.000 kroner i reisestipend og avløysar for ei veke, levert av Norske Landbrukstenester. Kåringa av årets vinnar føregår på Felleskjøpet si landbruksmesse «Bedre Landbruk» på Lillestrøm 10. november.

Folket og juryen avgjer

Etter at nominasjonsperioden avsluttast 20. september skal folket stemme fram sin favorittkandidat til ein superfinale, der ein ekspertjury vel den endelege vinnaren.

– Ikkje berre er det muleg å livnære seg som bonde – det er også ein meir spennande karriereveg enn nokon gong før. Norge er allereie verdsleiande innan utvikling og produksjon av teknologi til landbruket og vi vil trenge mange unge og kloke hovud for å ta næringa vidare inn i framtida, seier Torstein Klev, bygdepolitisk nestleiar i Norges Bygdeungdomslag.