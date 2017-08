Tre skiskyttargevær til Stårheim IL

Torsdag 24. august gjekk utdelinga av Ole Einar Bjørndalen Fondet av stabelen på XL-BYGG sitt anlegg på Laksevåg i Bergen. Ole Einar Bjørndalen-fondet er eit samarbeid mellom XL-BYGG, Norges Skiskytterforbund (NSSF) og Ole Einar Bjørndalen, der fire heldige klubbar mottek tre profesjonelle skiskyttargevær til sin klubb.

Intensjon

Fondets intensjon er å sørgje for at klubbane sine skiskyttartalent kjem seg vidare gjennom å sørgje for at dei har tilgang på profesjonelle gevær i ein viktig utviklingsfase. Geværa er klubben sin eigedom og blir lånt ut til aktuelle utøvarar i klubben for ein definert periode.

Duell

Entusiasmen var stor då dei frammøtte fekk moglegheit til å duellere mot skiskyttarkongen sjølv i laserskyting, samt ei omvisning i smørjartraileren som også var på plass.