Positive signal frå høgskulen

Fellesnemnda for Eid og Selje (nye Stad kommune) møtte fredag rektor Berit Rokne og prorektor Bjørg Kristin Selvik ved den nye Høgskulen på Vestlandet. På møtet, som fann stad på hovudkontoret til Høgskulen i Bergen, la Eid og Selje fram ønskje om samarbeid med Høgskulen på Vestlandet om å få til ein modell med ei desentralisert sjukepleiarutdanning i Nordfjord.

– Alle Nordfjord-kommunane har stor trong for fleire sjukepleiarar i åra framover. Ei desentralisert sjukepleiarutdanning vil gjere det mulig for fleire å ta ei slik utdanning, og bør vere fullt mulig å få til i vår digitale tid, seier ordførar Stein Robert Osdal i Selje og ordførar Alfred Bjørlo i Eid i pressemeldinga.

Positive signal

–Vi er glade for at vi på møtet fekk svært positive signal frå leiinga ved Høgskulen på Vestlandet til ideen. Vi vart der og då einige om å gå vidare med å sjå på om og korleis eit slikt utdanningstilbod kan organiserast. Vi vil no ta saka opp på neste møte i Nordfjordrådet, for å få til eit breitt samarbeid i heile Nordfjord om saka, seier dei to ordførarane

Viktig samarbeidspartnar

–Høgskulen på Vestlandet blir ein viktig samarbeidspartner for nye Stad kommune, fordi dei står for utdanning av mange yrkesgrupper kommunane treng fleire av i åra framover. Det gjeld mellom anna sjukepleiarar, lærarar, barnehagelærarar, ingeniørar og IKT-kompetanse. Vi meiner det er viktig at vi som lokalpolitikarar tek initiativ opp mot Høgskulen for å sikre god tilgang til kompeanse. Vi opplevde at besøket vart sett stor pris på også av leiinga ved Høgskulen, og at vi har felles interesser av å sikre gode, desentraliserte høgskuletilbod, seier Osdal og Bjørlo.

Fellesnemnda er samansett av seks politikarar frå kvar kommune.

Frå Eid: Ordførar Alfred Bjørlo (V), Eli Førde Aarskog (H), Arild Nøstdal (V), Sigurd Reksnes (Sp), Ståle Sandal (Sp) og Siri Sandvik (Ap).

Frå Selje: Ordførar Stein Robert Osdal (Krf), Jan Vidar Smenes (Tverrpolitisk liste, Tvp), Judith Kvåle (Tvp), Gunn Sande (Sp), Geir Årvik (H) og Anfinn Sjåstad (Frp).