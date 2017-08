Osdal leiar fellesnemnda

Fellesnemnda for Eid og Selje kommune var i går og er i dag samla til møte i Bergen, der dei mellom anna har valt leiar og nestleiar.

Med bakgrunn i semje om Eid-rådmannen som prosjektleiar og ny rådmann i Stad kommune, har det heile tida lagt i korta at det var Selje-ordførar Stein Robert Osdal som skulle bli leiar av fellesnemnda. Men i debatten i Bergen kom det fram synspunkt om at ein ikkje berre skulle sjå på geografi, men også kven som er best eigna. Det var tilløp til dramatikk då varaordføraren i Selje, Jan Vidar Smenes, kom med framlegg om Alfred Bjørlo som leiar i nemnda. Smenes bad i tillegg om skriftleg avrøysting. Bjørlo på si side stod fast på Stein Robert Osdal som kandidat. Det vart halde gruppemøte, og under avstemminga var det berre ei stemme til Bjørlo som leiar og elleve som stemde for Osdal.

Prosjektleiar blir rådmann

Det var full semje i fellesnemnda om at Åslaug Krogsæter vert tilsett som prosjektleiar for kommunesamanslåinga fram til den nye Stad kommune er etablert. Krogsæter vert rådmann i den nye kommunen. Ho vert tilsett som prosjektleiar i 50% stilling frå og med 1. september 2017, med same løns- og arbeidsvilkår som ligg til dagens stilling som rådmann i Eid.

Fellesnemnd

Fellesnemnda består av 12 medlemmer, 6 frå kvar kommune. Dei som er med i fellesnemnda frå Eid er Alfred Bjørlo, Eli Førde Aarskog, Arild Nøstdal, Sigurd Reksnes, Siri Sandvik, og Ståle Sandal.

Medlemmer frå Selje er Stein Robert Osdal, Jan Vidar Smenes, Judith Kvåle, Gunn Sande, Geir Årvik og Anfinn Sjåstad.

Val av medlemmer med vararepresentantar vart gjort i dei respektive kommunestyra.

Møte med Høgskulen på Vestlandet

På programmet i dag står mellom anna møte med rektor ved Høgskulen på Vestlandet Berit Rokne og prorektor Bjørg Kristin Selvik, samt møte med regiondirektør NHO Vestlandet Tom Knudsen.