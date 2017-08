Litt meir enn vanleg

Førehandsrøystinga starta opp 10. august, og frå 1. juli var det noko som blir kalla tidleg røysting. Dei siste vekene har det i alle fall vore jamn trafikk til Eid rådhus av folk som gjerne vil stemme før sjølve stortingsvalet 11. september. Då Fjordabladet var innom lokala tidleg denne veka var det notert 190 røystesetlar i valurna. Ved førre Storgingsval i 2013 var det totalt 941 som førehandsrøysta.

Opp frå bølgjedal?

Ved førre stortingsval i 2013 var det 78,4 prosent valdeltaking i Eid kommune. Det var 2,8 prosent opp frå stortingsvalet i 2009. Ein ser likevel at valdeltakinga i Eid kommune har gått jamnt nedover i snart tretti år. I 1989 var det eit toppår med heile 85,2 prosent valdeltaking. Det var det året då vi gjekk frå Gro Harlem Bruntland (Ap) si andre regjering (1986-1989) til Jan P. Syse (H) si regjering (1989-1990). Når ein no ved førre stortingsval gjekk nokre prosent opp, blir det spennande å sjå om denne oppturen held fram. Elles kan ein sjå at valdeltakinga i Eid føl ganske jamnt valdeltakinga i landet. Eller valdeltakinga i Sogn og Fjordane. Ved alle dei tre kurvene kan ein sjå at siste topp var i 1989, og at det har gått jamnt nedover sidan då, men altså ein oppgang for fire år sidan.

Eldre er flinkast

Når ein ser på valdeltaking etter alder er det dei eldre som er flittigaste ved valurnene. Ved stortingsvalet i 2013 var det 86,3 prosent av dei mellom 60-79 år som røysta. I aldersgruppa 22-25 var det nær tjue prosent færre som nytta røysteretten. Her var det 62,5 prosent som gjekk til valurnene. Dette syner tal frå heile landet, stortingsvalet 2013. Prosent valdeltaking auka også jamt med stigande alder.