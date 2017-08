Her kan du følgje møtet live

Møtet i Fellesnemnda startar kl. 15.00 og

Her kan du følgje livestream frå møtet i Fellesnmenda

Ordførarane sitt framlegg til vedtak er at Åslaug Krogsæter vert tilsett som prosjektleiar for kommunesamanslåinga fram til ny kommune er etablert. Vidare at prosjektleiar vert rådmann i den nye kommunen.

I tillegg til val av prosjektleiar, skal fellesnemnda også peike ut leiar og nestleiar for fellesnmenda. Det ligg i korta at leiar blir noverande Selje-ordførar Stein Robert Osdal (KrF).