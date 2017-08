Resultatet vart at fem førarar vart ilagt førelegg for bruk av handhalden mobil. Etter gjeldande satsar for forenkla førelegg, betyr dette at kvar av dei fem førarane må betale 1.650 kroner til statskassa.

Fartskontroll i Måløy

I dag tidleg heldt politiet fartskontroll i ei 30-sone i Gate 2 i Måløy. Her vart seks førarar ilagt førelegg. Høgste fart vart målt til 46 kilometer i timen.