Spente og veldig klare

Dei har venta i heile sommar, og i går kom endeleg den store dagen. 47 førsteklassingar ved Nordfjordeid skule var klare då klokka klang ti på ni måndag morgon. På rad og rekkje stilte dei seg opp og fekk endeleg prøve ut ein heil skuledag. Dei 47 førsteklassingane ved sentrumsskulen i Eid utgjer no heile 57 prosent av dei totale førsteklassingane i kommunen. Dei andre 43 prosent, som utgjer 41 elevar, er fordelt på fire grendaskular. Det betyr at sentrum har 14 prosent fleire elevar enn grendene til saman. For fem år sidan, i 2012, var det åtte prosent fleire førsteklassingar i sentrum i høve til grendene. Då starta 54 prosent opp på Nordfjordeid skule, og 46 prosent på grendaskulane.

Også i fjor var det 47 elevar som starta sitt første skuleår ved Nordfjordeid skule. Året før, hausten 2015, var det ein topp på 49 elevar. Sidan 2012 har talet på førsteklassingar i sentrum hatt ein liten auke. For fem år sidan var det 43 førsteklassingar på Nordfjordeid skule.

Nedgang i grendene

Dei fire grendaskulane i Eid har til saman ein nedgang på fem førsteklassingar i høve til skulestart 2016. Størst nedgang har Haugen med minus åtte i høve til i fjor. Men her må ein sjå på at Haugen i fjor hadde heile 17 førsteklassingar, mot meir normalt ni i år. Den andre grendaskulen med færre førsteklassingar i høve til fjoråret er Hjelle med minus tre elevar. Hjelle hadde elleve førsteklassingar i fjor, og åtte i år.

Total auke i sentrum

Ser ein på dei siste fem åra er det ein markert auke på elevar i barneskulen i sentrum i høve til grendaskulane. På Nordfjordeid skule har elevtalet auka med 45 fleire sidan 2012. Ved dei fire grendaskulane har talet på elevar i same periode gått ned med minus 16 elevar. Av grendaskulane har Haugen hatt

størst nedgang, frå 81 elevar i 2012, til 69 elevar i dag. Eller tolv elevar færre på fem år. Stårheim skule peikar seg derimot ut med oppgang på åtte elevar dei siste fem åra. Frå 56 elevar i 2012, til 64 elevar i dag.