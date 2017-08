Overlast og manglande sikring

På Nordfjordeid var resultatet av kontrollen at tre varebilar måtte laste om til lovlege vekter før dei fekk køyre vidare, på grunn av overlast. I tillegg hadde ein lastebil og tilhengar overlast, og måtte laste om før vidare køyring.

I tungtransportkontrollen på Kjøs vart det gjeve eitt gebyr for manglande vognkort og eitt bruksforbud for manglande sikring av last. I tillegg vart ein førar meld for manglande yrkeskompetanse.