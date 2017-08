Fellesnemnda møtast i Bergen

Fellesnemnda for Eid og Selje skal møtast torsdag 24. og 25. august på Hotell Augustin i Bergen. Der skal det veljast leiar, nestleiar og prosjektleiar. Ordførarane sitt framlegg til vedtak er at Åslaug Krogsæter vert tilsett som prosjektleiar for kommunesamanslåinga fram til ny kommune er etablert. Vidare at prosjektleiar vert rådmann i den nye kommunen.

Det vert lagt opp til at prosjektleiar vert tilsett i 50 % stilling frå og med 1. september 2017, med same løns- og arbeidsvilkår som ligg til dagens stilling som rådmann i Eid.

Grensejustering for Bryggja er sett opp som orienteringssak på møtet. Alfred Bjørlo fortel at ein av grunnane til at dei samlast i Bergen, er at ein også skal ha møte med Høgskulen, for å ta opp behovet for desentralisert utdanning, dette for å sikre rekruttering av helsepersonell.