Åtte 1. klassingar i Kjølsdalen

I fjor var det tre elevar som starta i første klasse ved Kjølsdalen Montessoriskule. Ein auke opp til åtte i år betyr meir enn ei dobling. Året før, hausten 2015, var det berre éin førsteklassing ved skulen i Kjølsdalen. Totalt er det i år 35 elevar ved barne- og ungdomsskulen, og prognosane framover er gode i høve til talet på fødde i bygda. I år er det også to andre nye elevar ved skulen. Éin ny elev i andre klasse og éin i niande klasse.

Har pussa opp

I sommar har foreldre i Kjølsdalen gjort dugnadsarbeid med å pusse opp skulen. Til saman har dei no tre Montesorri-klasserom. Eitt som dei hadde frå før, og som er for dei minste, 6-9-åringane. Så har dei rive ned to murveggar og fått eit stort rom til 9-12-åringane. Til sist har dei fått i stand eit eige Montessori-klasserom for 12-15-åringane. Og til hausten er dei klare for å lage eit nytt kjøkken ved skulen.