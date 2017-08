Statens vegvesen har i dag gjennomført kontroll av lette køyretøy i Deknepollen i Vågsøy.

Eitt kjøretøy vart avskilta fordi årsavgifta ikkje var betalt.

Det vart skrive ut to gebyr for manglande bilbeltebruk og gjeve fire mangellappar for tekniske manglar. I tillegg vart det gjeve eitt gebyr for at vognkort mangla og eitt for manglande førarkort, pluss to gebyr manglande vognkort.