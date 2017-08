Dette innlegget av Kari Knævelsrud kjem som einreaksjon på denne saka(betalingsmur), som sto på trykk i Fjordabladet tysdag 8. august.

Uff, Drabløs!

All handel skal være i fjæra, hvorfor ikke spre det mer? Ikke sunt med en aktør som dominerer utviklingen på et sted. Styreformann i området sitter på alle sider av bordet. Har full kontroll med styreverv, makt og økonomiske interesser.

Argumentet Eidsgata blir brukt i tide og utide. Kommer det en ny aktør som vil etablere seg i et annet område, kommer gutta i fjæra på banen og snakker om hvor viktig det er for gata at all handel er hos dem!

Bygge Eid for fremtiden, Drabløs - er fremtiden å stenge en flott sjølinje med tre store blokker?

Sagastad er unikt. Faren er at det blir stengt inne mellom blokker, butikker og trafikk. Trafikkpresset i området kommer til å øke.

Biltema trenger ikke ligge i fjæra. På andre steder kan det ligge i et industriområde. Det må ikke bli slik at kjedene skal presse svake politikere, som ikke våger å sette noen føring for etablering.