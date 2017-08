Rusa mann køyrd heim av politiet

Det var i halv fem-tida onsdag ettermiddag at ein rusa mann oppheldt seg på Nordfjordeid. Mannen i 40-åra vart køyrd heim av Utrykkingspolitiet.

Litt tidlegare på dagen hadde Utrykkingspolitiet trafikkontroll i Eid sentrum. Her vart fire førarar bøtelagde for bruk av handhalden mobiltelefon. Det vart også gjeve ut tre gebyr for manglande bruk av bilbelte.