Våt Ap-draum

Valkampleiar i Eid Ap, Hans Petter Gilleshammer drøymer om full utteljing i årets stortingsval.

Dei to partia Ap og Sp har funne saman som alternativ til dei borgarlege, og kan rekne med støtte frå SV. Men kvifor skal veljarane i Sogn og Fjordane stemme på Ap?

– Arbeidarpartiet har like god distriktspolitikk for Sogn og Fjordane som Senterpartiet. Venstre er den einaste garantisten for å halde fram med Frp og Høgre, seier leiaren i Eid Ap, Berner Midthjell.

Trur på regjeringsskifte

Listetopp for Sogn og Fjordane Ap, Ingrid Heggø trur det blir regjeringsskifte, men at årets val blir veldig jamt. Ho seier at Sogn og Fjordane Ap har ambisjonar om å sende to til Stortinget etter haustens val.

– Det blir to klare distriktsrøyster frå Sogn og Fjordane. Dess fleire distriktsrøyster i Ap, dess betre. Ho peikar på at det har mindre betydning for Sp. – Dei har berre distriktspolitikk.

– Det vil vere ein fantastisk styrke å få inn Hilmar Høl. Han kjem frå industrien, er kunnskapsrik og har lang erfaring, poengterer Heggø.

Nummer to på Sogn og Fjordane Ap si stortingsvalliste, 48 år gamle Hilmar Høl er fødd, oppvaksen og bur i Årdal. Han har jobba på Hydro i 30 år og vore tillitsvald i 24 år i det som no er Industri og energi.

55 år gamle Ingrid Heggø er inne i sin tredje stortingsperiode og som listetopp for Sogn og Fjordane Ap, tyder alt på at ho er på veg inn i sin fjerde. Heggø peikar på helse og eldre, skule og meir pengar til kommunane som dei viktigaste sakene for Ap. Partiet vil satse på fellesskapsløysingar som tener folk flest, heller enn skattekutt.

– Vi vil bruke store pengar på dei store oppgåvene og ikkje skattekutt. Vi vil ha ei verdig eldreomsorg og ein god skule. Den enkelte må tenkje over kva som er det viktigaste i livet. Det viktigaste i livet mitt er ungane mine og foreldra mine, poengterer Heggø.

Aktiv næringspolitikk

Arbeidarpartiet trur ikkje på ein dynamisk skattepolitikk.

– Skattelette er passiv næringspolitikk. Vi vil heller ha ein aktiv næringspolitikk der ein styrer pengar inn i tiltaksapparatet, forklarer Hilmar Høl.

– Eg kan ikkje fordra å vere i opposisjon. Eg jobba for å få nye ting i åtte år. Dei siste fire åra for å behalde, seier stortingspolitikar Ingrid Heggø.