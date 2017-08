På jakt i avisarkivet

Mæland vaks opp i Arna, som i 1972 vart ein del av Bergen kommune. Han spelte i Divisjonsmusikken (Sjøforsvarets musikkorps) frå 1968 til 1980. Årsaka til at han oppsøkte Fjordabladet sine lokale denne veka, var for å finne stoff om konsertar han har vore med på som musikar på Nordfjordeid.

– Den første gongen eg var med på ein konsert på Nordfjordeid var i august 1968. Konserten var med Divisjonsmusikken, og vart halden i Eid kyrkje, fortel Mæland.

Kjekt å mimre

Han fann det han var ute etter, blant anna ei sak om Divisjonsmusikken si konsert i 1968.

– Eg vart pensjonist for fem år sidan, og det er kjekt å mimre. Eg har mange gode minner frå Nordfjordeid, seier 72-åringen, som minnest at dei budde på Yris Hotell under besøket i 1968.

– Eg hugsar godt at vi marsjerte til Eksersisplassen, utan at eg heilt kan erindre kvifor, smiler Mæland.

Symfoni-veteran

Han deltok første gong på kurset til NASOL på Nordfjordeid i 1981.

– På 1990-talet var eg på alle kursa, mykje fordi eg sat i styret til NASOL i den perioden. Det er veldig gjevande å delta på Vestlandsk Sommarsymfoni, seier Mæland, som har valthorn som sitt instrument.

Å Vestland, Vestland

I 1980 flytta Mæland frå Arna til Sandnes, der han underviste i kulturskulen og den vidaregåande skulen. Han vikarierte også i Stavanger Symfoniorkester.

Mæland har også ein svært så kjent bestefar. I alle fall ein bestefar som etterlet seg eit svært så kjent musikkverk, nemleg det som dei fleste reknar som den mest kjente av hyllestsongane til landsdelen Vestlandet.

– Sigurd Førsund var min bestefar, og han komponerte melodien til «Å Vestland, Vestland». Han var opprinneleg frå Bjordal i Høyanger, same kommune som Sissel Kyrkjebø har etternamnet sitt frå. Det er jo litt artig at det nettopp var Sissel Kyrkjebø som gjorde songen veldig kjent i nyare tid, seier Mæland.

Laurdag sit han i orkesteret i operahuset, snart 50 år etter den første gongen han heldt konsert på Nordfjordeid.