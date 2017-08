1000 år på sju dagar

Årets høgdepunkt for ein 4H-ar er å reise på leir. I år går turen til Østfold og Kalnes VGS, der over 1250 ungdommar frå heile Norden samlast til ei draumeveke. Her er nesten 80 deltakarar frå Sogn og Fjordane med på ei reise på 1000år, frå vikingtida til framtida!

Allsidig program

Programmet består av mellom anna vikingdag, vitskapsdag, volleyballturnering, aktivitetar, turar, speed dating, førstehjelpskurs, science-show og rockabilly-kveld. -Det kjekkaste på leiren har vore det å få nye vener frå heile landet. I tillegg var det veldig kjekt på judo og all dansinga på kveldstid, fortel Tone Hessevik (16) frå Bryggja. -Det flottaste med 4H er at ein kan vere seg sjølv, og alle er inkluderande!

Allsong og tevlingar

Mottoet til 4H er «å lære ved å gjere», og det får dei prøvd seg på under leiren. Øksekast og bogeskyting, volleyball og rævkrok, og kunnskap og flørting er ferdigheiter som vert testa. Songstemma vert òg sett på prøve med fengjande konsertar på leirområdet, i tillegg til ein tur til Halden for å vere publikum på «Allsang på Grensen».

Minner for livet

Det å samlast i lag om sommaren og treffe gamle og nye vener frå heile landet er utruleg kjekt. Når ein då i tillegg får moglegheita til å bli kjend med 4H-arar frå mellom anna Sverige, Finland, Danmark og Asia, vert leiren til eit minne for livet.