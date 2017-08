12 millionar til infrastruktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fordelt 150 millionar kroner i tilskot til infrastruktur i kommunar som blir slått saman. 12 millionar går til tiltak som bidreg til å knyte dei nye kommunane i Sogn og Fjordane betre saman.

– Samarbeidspartia meiner alvor når vi har sagt at kommunar som slår seg saman skal få oppbacking og støtte til å bygge sterkare bu- og arbeidsmarknadsområde. No får dei nye kommunane i vårt fylke oppstartsstøtte til både bruprosjekt, båtruter og ikkje minst digital infrastruktur i form av fiber og breiband. Valet til hausten står om vi skal halde fram utviklinga, eller skru klokka tilbake med dei raudgrøne, uttalar stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) i ei felles pressemelding frå Høgre, Kristeleg Folkeparti, Framstegspartiet og Venstre.

Fire millionar til Eid/Selje

Dei 12 millionar kronene blir fordelte slik:

• Balestrand, Leikanger og Sogndal får 4 millionar kroner til mellom anna regulering av bru over Esefjorden og tiltak for å bli ei heilskapleg digital kommune.

• Eid og Selje får 4 millionar kroner til mellom anna breiband til kommunale bygg, videokonferanseutstyr og andre digitaliseringstiltak.

• Flora og Vågsøy får 4 millionar kroner til utbygging av fibernett mellom dagens kommunar og oppretting av ekstra båtrute mellom Florø og Måløy.

Pengar til Hornindal

I tillegg får samanslåinga med Hornindal, som skal slå seg saman med Volda i Møre og Romsdal, 4 millionar kroner i tilskot. Tilskotsordninga kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i samband med handsaminga av statsbudsjettet for 2016. Tilskotsordninga skal gå til infrastrukturprosjekt som bidreg til å legge til rette for og forsterke verknaden av ein ny og meir framtidsretta kommunestruktur. Ordninga blei styrka i 2017. Kommunane har kunne søkje om støtte til oppstart eller forbetring av vegar og digitaliseringstiltak. Nasjonalt vedtak om samanslåing i kommunereforma var ein føresetnad for å ta i mot tilskot.

I 2017 blir det gjeve infrastrukturtilskot til 41 samanslåingar som involverer totalt 104 kommunar. Dette kjem i tillegg til 50 millionar kroner som vart gjeve i tilskot i 2016. Tilskotsordninga kjem i tillegg til andre ordningar for økonomisk støtte til kommunar som skal slå seg saman.