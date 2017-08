Slik går det i Norway Cup

Eitt av dei lokale laga er klare for A-sluttspel. Dette er Eid 1 i klasse gutar 14 år 7'ar. Dei har vunne tre strake kampar i gruppespelet: 6-0 over Bækkelaget, 5-1 over Indre Kåfjord og 7-1 over Sauland. Eid 1 spelar i ei gruppe med fem lag, og spelar sin siste gruppespelskamp klokka 16.15 i dag mot Herd.

Eid stiller med to lag i klasse gutar 14 år 7'ar. Eid 2 tapte først 2-6 mot Frei, før dei sigra 4-3 mot Froland. I dag spelar dei siste gruppespelskamp mot Røa.

Heia deltar med lag i Norway Cup for første gong. Dei stiller med eit jentelag og eit gutelag, begge i klasse 13 år 7'ar. Jentene vann først 5-1 mot Kviteseid, før det vart tap 0-3 mot Fossum og 0-4 mot Søya. Jentene får lokal motstand i B-sluttspelet, der dei møter Breimsbygda.

Heia sine gutar vann første gruppespelskamp 4-3 over Hauerseter, før det vart tap 1-8 mot Kvæfjord. Dei spelar akkurat no mot Kolbotn.