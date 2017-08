Bekymra for konsekvensane

Kapteinen på MF Årdal, Ingve Kolås er bekymra for miljøkonsekvensane av alt bygningsavfallet som hamna i fjorden. Kolås fortel at det var på det verste med flytande greiner og anna i fjorden på ferjestrekninga Lote-Anda eitt døgn etter flaumen i Utvik. Store gjenstandar som trestammer vart ført med straumen utover fjorden, medan ein god del mindre greiner, bygningsavfall, plast og anna samlar seg i viker og heng seg fast i tang og tare og dannar flak som kan bli skylt opp på land, men som også ved stor flo kan losne og bli ført med vinden ut på fjorden att og skape problem.

Enorme mengder

Kolås fortel at det er enorme mengder avfall som har samla seg, spesielt på Lote der det har vore og framleis er stor aktivitet med rydding. Kapteinen er bekymra for miljøkonsekvensane. I det flytande bygningsavfallet er det mellom anna mykje isopor som vert knust i stadig mindre bitar og som floa hiv oppetter land. Det ligg i tangen og limer seg fast, og hauststormane vil vaske det inn og ut.

– Strendene vil merke det i tiår. Fjorden er lang. Det er om å gjere å få samla opp mest mogeleg fortast mogeleg. Det er nok litt verre enn den vanlege mann reknar med, seier Kolås og tenkjer mellom anna på at ein del av plastavfallet får dei som lever i sjøen i seg.

Fjordabladet har tidlegare fortalt om at Kystverket har vore i sving både med båtar og eit overvakingsfly for å kartlegge og samle opp store mengder bygningsmasse, tre og anna som flyt i fjorden for å sikre trygg ferdsle. Men korleis er det med ryddig langs strendene elles?

Måtte reinse kjølevassinntaket

Det er reserveferja MF Sognefjord som saman med MF Årdal trafikkerer E39-sambandet Lote-Anda som no har ekstra trafikk fordi Fv. 60 i Utvik er stengt.

Søndag måtte ekstraferja MF Sognefjord ha seg ein pause på grunn av at det var trong for reinsing av kjølesystemet. Det var rusk og rask som hadde sett seg fast i kjølevassinntaket, og MF Sognefjord var ute av drift frå klokka fem søndag ettermiddag til klokka ni måndag morgon.

Kaptein på MF Årdal, Ingve Kolås forklarer at ferja Årdal ikkje er utsett for same problemet fordi kjølevassinntaket på denne ferja ligg djupare og har ei anna utforming.

Hektiske dagar

Kolås fortel om svært hektiske dagar for matrosane. Det har mellom anna vore stor trafikk på sambandet i samband med landsskyttarstemnet.

– Akkurat no har det vore litt for hektisk. Det har gått i eitt. Det hadde aldri gått om ikkje matrosane hadde spytta i nevane og stått på ekstra. Utan deira stå-på-vilje hadde det ikkje gått, seier Kolås. Han skryter også av mange kjekke reisande, til dømes vaksne folk som skulle på landsskyttarstemne. Dei har vore ute på tur før og har forståing for at det kan vere litt venting.

Kolås viser til Statens vegvesen når det gjeld kor lenge det skal vere to ferjer på sambandet.

– Det går to ferjer på sambandet Anda-Lote, og det vil det gjere så lenge det er behov for det. Det seier Lars Karlsen i Statens vegvesen. Han fortel til Fjordabladet at dei bestilte ei ekstra ferje då vegen førre måndag vart stengt på grunn av nedbør med flaum og øydelagde vegar og bruer i Utvik. Ferja vart i første omgang tinga for ein månad, men Karlsen seier at han reknar med at det vert behov for to ferjer så lenge vegen er stengt, og slikt dei no vurderer stoda, kan det ta eit par månader før vegen kan opnast att.

– Vi vil sjølvsagt sjå på trafikkmengda, men så lenge det er behov for det, så vil det gå to ferjer, seier Karlsen.

Mellombels bru

Det er lagt ned ei mellombels bru over Storelva nord for Utvik sentrum i retning Stryn. Dette opnar for lokal tilkomst til og frå Utvik sentrum og nedre delar av Utvik, samt til fylkesveg 725 utover til bygda Tistam.

Vegen vidare oppover bygda i Utvik mot Utvikfjellet har fått store og omfattande skadar. I retning Byrkjelo er fv. 60 stengd sør for Utvik sentrum, på starten av oppstiginga mot Utvikfjellet. Her må store fyllingar og heile vegkroppen byggast opp att, i tillegg til at ein må bygge ny bru. Vegen her vil vere stengd i lang tid, truleg i fleire månader.

Fylkesveg 60 vart opna for lokaltrafikk mellom Byrkjelo og vegsperringa ved Øvre Utvik på fredag. Det er ikkje snuplass for større bilar ved vegenden ved Øvre Utvik.

Vegvesenet peikar på at all gjennomgangstrafikk frå Byrkjelo til Stryn må nytte omkøyring via ferjesambandet E39 Anda–Lote også i tida framover.

Råkar turisttrafikk

Ein stor del av trafikken på strekninga Byrkjelo-Stryn om sommaren er turistar på veg til turistbygdene Loen og Olden i Stryn. For å kome til desse stadane må ein no køyre fylkesveg 60 frå Stryn, og tilbake same vegen.