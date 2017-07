Sommarsymfoni for 39. gong

Vestlandsk Sommarsymfoni kjem att til Nordfjordeid for 39. gongen, i år frå 29. juli til 5. august. Arrangør er Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL).

Kurset er planlagt av Jan Ola Amundsen, som er dagleg leiar i NASOL. Han er og kursleiar.

I år deltek 75 amatørmusikarar frå heile landet.

Kurset held som vanleg til på Fjordane Folkehøgskule på Eid - det finst neppe betre alternativ, både plassmessig, musikalsk og sosialt. Det trivelege og hjelpsame personalet ved skulen spelar og ei stor rolle.

Amatørar i profesjonell setting

Deltakarane er amatørar, musikkstudentar og musikklærarar frå heile landet. Formålet med kurset er at desse kan få møtast i eit fullt utbygd symfoniorkester og øve inn verk som det sjeldan eller aldri er mogleg å framføre i deira eige miljø utan å ta store krafttak. Dei fleste spelar til dagleg i lokale orkester som oftast ikkje er så store.

NASOL bruker instruktørar av toppklasse til kurset. Dei evnar å lære frå seg på ein pedagogisk og fagmessig, men samstundes positiv og triveleg måte. På denne måten vert dei og miljøskaparar i tillegg til å vere lærarar, og denne kombinasjonen er i stor grad med på å bygge opp det positive miljøet som herskar under kurset.

Dirigent frå Bergen

Dirigenten, Halldis Rønning, kjem frå Bergen og er med for andre gongen. Ho er ei av dei mest etterspurde unge, norske dirigentane og er frilans-dirigent for ei rekkje profesjonelle orkestre i inn- og utland. At vi har ein så glimrande pedagog og musikar som kunstnerisk leiar, er viktig for kurset.

Programmet er sett saman slik at det vert ei utfordring på eit høveleg nivå for musikarane - det skal vere noko å strekke seg etter, samstundes som det skal verke freistande for publikum. Repertoaret i år består av eit forspel, ”Sommerstøv frå Eid” – eit improvisert orkesterverk, eit solistverk, ”Sea Pictures” - fem orkestersongar av den engelske komponisten Edward Elgar, med mezzosopranen Anne-Carolyn Schlüter som solist - og med Scheherazade av Nikolai Rimsky-Korsakov som hovudverk. Dette programmet vert framført i Operahuset Nordfjord på avslutningsdagen, laurdag.

Fredag 4. vert det kammerkonsert i Eid kyrkje. På programmet står verk av fleire kjende og ukjende komponistar. Ein stor del av denne musikken får du høyre på denne konserten.