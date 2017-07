4.700 skyttarar til Førde

Landsskyttarstemnet 2017 opnar komande fredag. For fjerde gong sidan 1988 blir stemnet arrangert i Førde, med Førde skyttarlag som arrangør. 4.700 deltakarar og til saman 13.000 besøkande er venta i stemneperioden fram til fredag 4. august.

Skyttarkongen eller skytterdronninga blir kåra direkte på NRK TV torsdag 3. august klokken 19.30. Det skal kårast LS-meistrar i alle klassar frå rekruttane på 11 år, til dei eldste i klassen over 73 år.

– For første gong er over 20 prosent av deltakarane kvinner, og i dei yngste klassane er jentedelen stigande. I rekrutteringsklassane har det no blitt overrepresentasjon av jenter på sigerspallane. Dette skjer sjølv om gutane framleis er i fleirtal blant skyttarane, seier kommunikasjonssjef i Det frivillige Skyttervesen, Terje Vestvik, som synest dette er ei svært gledeleg utvikling av skyttarsporten. To kvinner har vunne LS og fått tittelen skyttardronning, sist på Lesja i 2015.

Lang historie

Landsskytterstevnet i Førde er nummer 119 sidan Det frivillige Skyttervesen blei oppretta i 1893.

– Sidan har over 300.000 skyttarar deltatt på Landsskyttarstemnet, og stemnet er utvilsamt det breiddearrangementet med størst og lengst historie i Norge, forklarer Vestvik.

Stemnet blir avslutta fredag 4. august med kåring av dei beste hurtigskyttarane i Stang- og felthurtigskyting. Vinnaren av Stang-skytinga, som er oppkalla etter oberst Georg Stang, blir tildelt norsk idrett si einaste medalje i ekte gull.

– Premiane til årets landsskytterstemne har ein samla verdi på ca. 5 millionar kroner, og det aller meste er sølvpremiar med lange tradisjonar, avslutter Vestvik.

Storsatsing

Det frivillige Skyttervesen og arrangørane satsar stor på arenaproduksjon for stemnet. Tor Idar Aune, saman med sine medhjelparar, sørgjer for at Landsskyttarstemnet blir formidla til publikum på arena og gjennom ulike nettplattformer. NRK skal i tillegg sende rundt 11 timar fra årets LS.

– Landsskyttarstemnet har Norges største arenaproduksjon, og sjølv dei VM og verdscupar eg har vore speaker for i skisporten, kan ikkje samanliknast med omfanget og kompleksiteten av eit LS, seier Tor Idar Aune, som har hatt ansvar for arenaproduksjonen sidan 2006.