Lagsølv i Baku

– I dag (journ.anm.: måndag)skaut vi 60 skudd liggande (50 meter) og det var utrulig mykje vind, og veldig vanskelige forhold. Eg var dermed ganske spent før start på korleis det skulle gå, men eg følte etterkvart at eg fekk ganske god kontroll på vinden. Eg bestemte meg for kva vind eg skulle skyte på, var tolmodig og offansiv, og då gjekk det ganske bra med tanke på forholda. Eg enda på 6. plass individuelt med 606,1 poeng, og vi tok sølv som lag. Så det er vi fornøgde med! Eg låg derimot på 3. plass ganske lenge, men fekk to dårlige skudd på den siste serien min som ødela for medaljen.

Neste øvelse er ½ match, altså 20 skudd i kvar stilling på torsdag, så det gledar vi oss til, fortel Regine Nesheim.

38 norske skyttere i EM i Baku

Laurdag starta EM i skyting i Baku i Aserbajdsjan. Det går føre seg i 12 dagar. Skytterlandslaget stiller hele 38 norske junior- og seniorskyttere i konkurransene i rifle, pistol, lerdue og viltmål.

– Vi stiller en tropp med mange nye fjes og solid rutine i årets EM. Alle norske utøvere er godt forberedt og vil kjempe om finaleplasser, individuelle medaljer og lagmedaljer her nede. Første del av troppen er allerede på plass i Baku, der det ventes opp mot 35 graders varme den neste uka, sier sportssjef Tor Idar Aune.

932 skyttere fra 43 land

EM er årets store høydepunkt for Skytterlandslaget og utøverne har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom tøffe uttakskonkurranser på våren og forsommeren. Totalt deltar 932 skyttere fra 43 europeiske nasjoner i mesterskapet.

– Vi har muligheter til å hevde oss i alle grener i årets EM, det viser oppløftende prestasjoner i vårens World Cup-konkurranser. Sesongen 2017 er starten på en ny fireårsperiode med hard jobbing mot neste OL og EM er en god test på hvor vi står for øyeblikket, sier sportssjefen for Skytterlandslaget.