Båt i full fyr

Det var like før 14.00 i dag at alarmsentaralen fekk beskjed om at ein båt stod i full fyr på sjøen utanfor Bryggja.

Redningsskøyta er komme fram og har starta slukking.

Det skal ha vore ein person i båten, vedkommande vart henta opp av ein annan båt.

Det vart først meldt at den skadde vart frakta til Haukeland sjukehus, men det rette er at vedkommande er frakta til Førde sentralsjukehus.

I ferd med å synke

Det er redningsskøyta Idar Ulstein som driv med sløkking, og dei melder om at båten er i ferd med å synke.

Årsaka til brannen er førebels ikkje kjend.

Saka vert oppdatert.