Store telefonproblem

- Det er i dag problem med telefonane til sjukehuset i Nordfjord. Nordfjord BUP og til Nordfjord psykiatrisenter. Dei som treng å komme i kontakt med dei to institusjonane kan inntil vidare ringe inn via sentralbordet på Førde Sentralsjukehus, som då sett deg over til institusjonane i Nordfjord, melder Helse Førde på Twitter.

Telefonnummeret til Sentralsjukehuset i Førde er 57839000.