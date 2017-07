Jordras på Nes

Ei lita elv gjekk over sine breidder og skapte nytt løp, som tok med seg store mengder jord, småbusker og tre. Vatnet gjekk over E39 som var stengd ein periode i natt og morgontimane.

Magne Nesheim, eigar av Nesjartun Camping seier at det var verst i femtida måndag morgon.

–Var det på noko tidspunkt aktuelt å evakuere campinggjestane?

–Nei det var det ikkje den øvre delen av campingplassen var ikkje truga på noko tidspunkt. Det var den nedre delen mot riksveg 15 som var mest utsett, seier Magne som tidlegare har opplevd jordras på Nesjartun Camping.

Straumlause

Torevêret slo også ut ein trafostasjon like aust for Nesjartun Camping. Folk frå Sogn og Fjordane Energi var på plass i åttetida måndag morgon for å skifte ut den øydelagde trafostasjonen.