Ny publikumsvinnar

Det kokte framfor scena. Våre nye bosniske kameratar kan trykt kallast partyband. Energien var på topp frå første strofe, og det var etter kvart ganske så svette bandmedlemmer .

Festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal meinte på førehand at det kanskje var to festvalpublikummarar som hadde sett denne gruppa tidlegare, elles ville det vere totalt nytt kjennskap for alle. Men Malakoff-publikummet er flinke til å sette seg inn i kva musikk Malakoff-band kjem med, og mange song av full hals saman med Dubioza Kolektiv. Dette var tan tvil gårsdagens publikumsvinnar.