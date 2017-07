Dødsulykke på Rv15 i Stryn

Hendinga skjedde rundt klokka 10.00 i onsdag føremiddag.

– Etterforsking av hendelsesforløpet tydar på at syklisten sykla inn i søppelbilen som sto stille i vegen. Utfallet av dette var at syklisten omkom, seier operasjonsleder Per Rimmen i Vest politidistrikt til Fjordingen.

Politiet vil førebels ikkje ut med kjønn eller alder på syklisten ettersom varsling av pårørande pågår.

Vegen er no opna for trafikk med manuell dirigering. Politiet oppmodar om å vise omsyn, skriv Fjordingen.