Personar frå Stryn og Eid tatt for sal av doping

To personar frå Nordfjord vart denne veka arrestert for bruk, innehav og sal av dopingmiddel. Den eine personen var i Stryn, og den andre i Eid kommune. Begge er no sett fri, og det var mindre mengder med dopingmiddel. Politiet vil etterforske saka vidare og dei to kan rekne med straff.

Lensmann i Stryn og Hornindal, Lasse Trosdahl, seier at dei frå tid til annan oppdagar denne typen ulovleg bruk og sal av dopingmiddel, også her i distriktet. Han understrekar likevel at omfanget ikkje er så stort, og at det var meir slike middel i omløp for nokre år tilbake.

Dette er dopingmiddel som blir brukt i høve til trening.