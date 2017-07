140 millionar til bedrifter i Nordfjord

–Dette vitnar om optimisme og høg aktivitet i næringslivet i fylket, seier direktør Halvor Flatland i Innovasjon Norge.

Selje og Eid

I Nordfjord er det løyvd, både tilskotskroner og lån til næringslivet, på til saman 140,9 millionar kroner. Verksemder i Selje har til saman fått 62,750 millionar kroner, rundt 45 prosent av totalt løyvde midlar til verksemder i Nordfjord. Lån og tilskot til verksemder i Selje er fordelt på tre tiltak. Største løyvinga er til Frøyanes Junior AS på 55 millionar kroner.

Verksemder i Eid skil seg ut med samla løyvingar frå Innovasjon Norge med 2,720 millionar kroner fordelt på fire tiltak. Største løyvinga i Eid er Kåre Aardal som har fått to millionar i fylkesvise BU-midlar. Elles kan nemnast at Nordplan har fått 250.000 kroner i bedriftsutviklingstilskot.

Nordfjord

Blant selskap som har fått dei største løyvingane i lån og tilskot i Nordfjord elles finn vi selskap som Domstein AS, Bremanger, som har fått 20 millionar i lågrisiskolån, Brødrene Aa, Gloppen/Hyen som har fått 10 millionar under verkemiddelgruppa miljøteknologi, Easy Form AS, Vågsøy, som har fått 6,1 millionar kroner, også dette i verkemiddelgruppa miljøteknologi, Videnor AS har fått fem millionar kroner i distriktsretta risikolån. Moods of Norway AS, Stryn, har også fått fem millionar kroner i distriktsretta risikolån. Når det gjeld andre lån og tilskot viser vi til tabellen til høgre, der er alle som har fått lån og/eller tilskot i Nordfjord med.

Løyver lokalt

Innovasjon Norge sjefen i Sogn og Fjordane har gjort opp status etter fyrste halvår i 2017, og konstaterer optimisme i næringslivet i fylket. Tett innpå 250 millionar kroner har gått ut frå kontoret i fylkeshuset på Leikanger, og dei aller fleste saker er avgjort lokalt her i fylket.

–Det har vore ein del debatt i media om at fleire saker no blir avgjort i Oslo etter at dei regionale styra i Innovasjon Norge vart nedlagde. Det stemmer ikkje, seier Flatland, som no sit med dei finansielle fullmaktene som det regionale styret hadde. Siste han gjorde før han gjekk på ferie, var å løyve 19 millionar kroner til kjøp av ein fiskebåt til ein fiskebåtreiar ute på kysten.

Meir pengar

–I 2017 har Innovasjon Norge meir lån enn tidlegare. Det skuldast avtalar med det europeiske investeringsfondet, EIF. Dette gjer at EIF er med å garantere for mulige tap i framtida og vi har meir pengar å låne ut til gode prosjekt, seier Flatland.

–Midlane som kjem frå Sogn og Fjordane fylkeskommune er også større enn dei var i fjor og vi har bra med tilskotskroner i andre halvår, seier Flatland.

–Når det gjeld midlar til landbruket er mykje av potten for 2017 oppbrukt, men selskapet forventar at dei kan byrje å bruke av ramma for 2018 når vi kjem utpå hausten.

Vekstambisjonar

–Vi er spesielt på jakt etter prosjekt i bedrifter som har vektsambisjonar. Har dei i tillegg eit produkt eller ei teneste som har potensial internasjonalt ynskjer vi å bidra, seier Flatland.

Verksemder i Nordfjord har følgande fått lån og tilskot: