Hus på Stadlandet totalskadd i brann

Det var på Leikanger på Stadlandet at eit bustadhus blei totaltskadd etter brann i natt. Brannen blei oppdaga rundt klokka halv tolv i går kveld av forbipasserande, skriv NRK Sogn og Fjordane.

Brannmannskap kom til staden ti minutt seinare. Det var ingen i huset, og etter ein time hadde brannfolka kontroll på brannen. Men brannen hadde spreidd seg til store delar av huset, og etter to timar brann det framleis. Klokka 03.00 reiste mesteparten av mannskapet frå staden, medan to mann vart igjen for ettersløkking.

Også politi og ambulanse var på staden.